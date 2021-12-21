台東縣政府連續3年　榮獲行政院金馨獎肯定

▲台東縣政府獲金馨獎2項肯定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為評估110年度縣市地方政府推動性別平等之成效，行政院性別平等處透過各個指標項目檢視，包括縮小性別差距、突破傳統性別刻板印象宣導活動等辦理評核，台東縣連獲行政院金馨獎肯定，包括整體獎甲等優績、性平創新獎等2項獎項，針對台東縣政府各項性平措施呈現多元共融之特色與民間團體、企業公會及農漁會組織有良好合作互動，給予行政院高度肯定。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府除連續3屆榮獲佳績，此次也是台東縣首次晉升地方政府性平業務實地評核第2組，此項殊榮要歸功許多縣府同仁認真付出，不斷找出與民眾溝通對話的方式，將性別平等融入至各個政策、方案或活動中，更因全面及多元推動各項性別平等議題，並結合職業公會落實性平政策，獲得委員們的青睞。

尤其，在性平創新獎中亦有斬獲，以台東女孩日多元創意面貌系列活動方案獲獎，包括結合女性議題為主軸之活動，以發掘性別平等議題內容，喚起民眾及學生關注社會，引導大眾性別平等概念、鼓勵女孩尋找自信及自身價值為核心，積極落實各項促進女孩身心健康、教育、人身安全及改善傳統禮俗、媒體內容性別刻板印象與歧視等重要事項，以落實全縣對女孩權益的重視。