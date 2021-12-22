快訊／增14例境外移入「11人突破性感染」　7+7專案2人確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增14例境外移入確定病例，其中11人為突破性感染。在指揮中心公布資料中，有2人為返家前採檢確診，應為春節「7+7+7」專案，返家完成集中檢疫前採檢確診個案。指揮中心醫療應變組副組長證實，有2例個案分別為案16942與16947，前者是從美國入境、後者曾於越南確診，並未對社區產生威脅。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950)、義大利(案16939)、印尼(案16940)、波蘭(案16943)、英國(案16944)、柬埔寨(案16945)、越南(3例，案16947、案16949、案16951)，餘1例調查中(案16948)，入境日介於今(2021)年10月7日至12月19日。

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▲12/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲12/22境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,813,164例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,794,827例排除)，其中16,840例確診，分別為2,187例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。 2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。