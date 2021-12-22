境外Omicron累計12例！確診率「英國高於美國」　邊境管制再評估

記者趙于婷／台北報導

台灣今再新增7例Omicron境外移入個案，外界也關心是否會再調整重點高風險國家？中央流行疫情指揮中心表示，以目前統計來看，英國風險略高於美國，每天都會針對國際疫情做評估，有必要更改重點高風險國家會再跟大家報告。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（22）日公布國內新增7例Omicron境外移入，分別自英國、美國、奈及利亞、加拿大入境。過去一週國內已有5人感染Omicron變異株，分別有史瓦帝尼、英國、美國。加上今日公布個案數，目前已有12人感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增7例Omicron有2例來自英國、3例來自美國、1例來自奈及利亞、1例來自加拿大，均完整接種過2劑疫苗，屬於突破性感染。Ct值均偏低，介於14至24.9之間。

針對是否調整重點高風險國家，羅一鈞說，還要再看國內新檢驗出的情形和國際疫情，根據目前數字，從12/14春節專案上路到12/20間，有4650人從美國入境，其中有11人確診，3人檢驗出Omicron，進一步去除以入境人數，檢驗率是0.06%，而加拿大有438人入境，其中一位檢出Omicron，檢出率是0.23%，英國這段時間有301入境，有9人檢出Omicron，檢出率是0.66%，從確診數看，美國比英國多，但從分母去算，英國風險還是略高於美國。

羅一鈞強調，指揮中心會每天針對確診數字和國際疫情去做細部評估，如果有必要更改重點高風險國家的名單，會再跟大家報告。



