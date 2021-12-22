參考以色列打第4劑？莊人祥曝「明後年疫苗量」：數量超過第3、4劑

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新變異株Omicron全球擴散，防疫一向走在最前頭的以色列依據公衛專家建議在21日透露，將開放全國60歲以上民眾接種第4劑COVID-19疫苗。民眾也關心台灣是否有相關規劃？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，明後年已經跟莫德納簽約3500萬劑，AZ有500萬，BNT還在洽談中，數量是超過第三劑和第四劑的預估量。

根據《以色列時報》報導，總理班奈特（Naftali Bennett）對公衛專家的建議表示歡迎，並下令政府官員準備疫苗分發程序，代表以色列很可能成為全球第一個針對特定族群，進行第4劑疫苗分發的國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這些公衛專家來自政府組織「疫情流行治療幕僚」（Pandemic Treatment Staff），他們建議60歲以上成年人和其他高風險族群應接種第4劑疫苗，但與第3劑疫苗施打應間隔至少4個月，團隊中86％的人都同意這項建議。

在台灣規劃上，莊人祥表示，一劑最多就是1500~1800萬左右，用這個數字去估一下，明後年已經跟莫德納簽約3500萬劑，明年是2000萬劑，後年是1500萬劑，另外還有AZ的500萬劑，加起來都超過第三、四劑的數量，而BNT目前也還在洽談當中。