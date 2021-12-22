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AZ沒白打！追加劑打3廠牌「抗體暴增35倍」結果曝　專家圖揭比BNT強

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲國外期刊研究結果顯示，2劑AZ混打莫德納抗體暴增35倍。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前有醫師提出「打2劑AZ」無法對抗變異株、等於白打的言論吵得沸沸揚揚，前台大感染科醫師林氏璧提出3點理由證明不會白打。中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨（21）日也在個人臉書上分享由國際期刊公布的混打第3劑研究數據，發現前2劑打AZ者，再混打莫德納，抗體衝高35.47倍，勝過2劑打BNT再追打莫德納者。

國內第二劑疫苗覆蓋率逐漸增長的同時，因應新變異株及國外疫情，中央流行疫情指揮中心也宣布，完整接種2劑疫苗後，滿5個月的民眾可預約施打第3劑，廠牌建議是莫德納、BNT及高端。

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何美鄉昨日也PO出自行整理的由國際期刊《刺胳針》公布的混打第3劑研究數據，但她也強調「當然還有可能的副作用要依個人健康狀況考慮」。從表格中可見比較2劑都打AZ及2劑都打BNT，之後追加第3劑混打AZ、莫德納、BNT以及BNT減半等組合，中和抗體之生成情況。

AZ沒白打！追加劑打3廠牌「抗體暴增35倍」　專家1圖曝比BNT強。（圖／截自何美鄉臉書）

▲專家何美鄉整理一張圖分析第3劑抗體比較。（圖／截自何美鄉臉書）

結果發現，2劑都打AZ者之後第3劑打莫德納者，抗體飆高35.7倍（152→5421），接著則是混打BNT的28.2倍（174→4899）、BNT減半16.5倍（152→2501）追加劑也打AZ者則墊底僅2.37倍（146→346）。

若是2劑都打BNT，第3劑打莫德納，抗體則提升11.4倍（469→5354），依序為BNT的10.1倍（756→4603），以及BNT減半6.96倍（469→3263）、AZ的4.92倍（531→2614）。

第3劑疫苗廠牌究竟該怎麼選？ACIP建議，優先接種mRNA疫苗（如莫德納、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端），以獲得充足之免疫保護力。李秉穎也說，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。而他今日接受周玉蔻訪問時提到第3劑選擇則說，以安全性來說是可考慮高端的。

不過，指揮官陳時中日前也曾提醒，第3劑不贊成mRNA疫苗互混打。他舉例，若第1、2劑打莫德納者，第3劑不建議打BNT疫苗；另外，若是前2劑施打莫德納或BNT等mRNA疫苗，第3劑則不建議混打AZ疫苗。

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