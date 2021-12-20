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科學儀器查空污　台南市環保局稽查執法效率高

▲台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾重視空氣品質，工廠空污稽查是維護空品重要工作之一，近兩年來台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高，違規之業者經輔導均在限期內完成改善。

環保局今2021年辦理5場次說明會，宣導法制規範及常見違規樣態與相關管制作為，要求廠商做好自主管理與操作，且不可夜間偷排，情節重大者，將涉刑事處分及追繳空污費。

▲台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局分析15件違規的工廠，以金屬表面塗裝處理業最多佔9件，電子業5件，另有1件為凹版印刷業。違規情形以未核可之排放口有排放行為、防制設備未正常操作佔多數，也有夜間偷排行為。

▲台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，生活水準提升，民眾不願忍受空氣異味，欣見環保局與時俱進善用科學儀器，工廠空污稽查效率大幅提升，為空氣品質把關。環保局長謝世傑指出，科技執法已是趨勢，請工廠務必做好空污防制設備並正常操作，以免違規受罰。

環保局人員說，這幾年來陸續運用科學儀器輔助稽查，近一、二年來已呈常態化趨勢，2020、2021年單是空拍機稽查就有37次，空拍機搭載微型感測器，即時性的大範圍監測工業區空氣污染物排放，突破了過去無法靠近排放源或無法判定污染來源的限制。

空拍得到的資料，再經由OP-FTIR（紅外線儀）監測設備，進一步去分析污染物的種類或去驗證擴散路徑，最後從環保局列管的工廠去比對原物料之種類，就能抽絲剝繭追查出問題在所，予以取締、告發與輔導，以達遏阻之目的。

▲台南市環保局導入科技執法，以往不易追查或發現的氣體逸散等情形逐一現形，累計查獲15件違規，與傳統人力稽查相較，效率明顯提高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

空中稽查外，陸地上科學儀器也有立功之處，稽查人員進入工廠時，為了更容易判別有無氣體污染排放，此時就要借重氣體偵測洩漏儀。另外，必要時也會使用簡易式自動連續系統（Mini-CEMS）設備，以驗證空氣污染防制設備的處理效率是否達到要求，亦是工廠設備維護改善之依據。

環保局提醒業者，在假日、夜間或每年10月至隔年3月，違反空氣污染防制法者，將加倍罰鍰。公私場所務必落實空污防制工作，環保局不分日夜稽查，也會持續運用科學儀器輔助稽查以收遏阻之效，維護空品。

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