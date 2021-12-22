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蕾神收槌保留「王力宏約炮人妻身分」　鄉民一看：高招

記者陳俊宏／綜合報導

李靚蕾毀滅式爆料前夫王力宏出軌、約炮、召妓、有性成癮。對此，有網友好奇，為何李不直接公布王約炮的人妻身分？有人認為，「沒殺紅眼，替對方老公小孩留一線，才是高招」、「她只是想要王道歉，真的超善良。」

李靚蕾控訴，指王力宏和「某人妻」約炮，「你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應…（王）甚至明知違反法規，也要飛奔去她家找她聚會。」

▼李靚蕾控訴王力宏約炮人妻。（圖／翻攝李靚蕾微博）

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▲李靚蕾聲明6。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

另外，BY2妹妹Yumi被影射是王力宏小三氣到報警。沒想到，李靚蕾回嗆請她提供警察的聯繫方式，「我提供證據」，坐實她是王力宏的其中一位炮友。對此，Yumi隔天澄清，自己是王力宏婚前正式交往的女友；未料，李再出重錘，直接PO出疑似她2015年傳給王的裸照和聊天紀錄回擊。

對此，有網友在PTT說，想問為何李靚蕾不直接爆已婚女是誰，「畢竟婚後還敢跟我老公約，不是對正宮的一個大挑釁嗎？？？是我，一定爆出來。」原PO寫道，是因為沒證據嗎？還是要留情面不想毀掉該人妻，「那又為啥瘋狂攻擊優蜜（Yumi）？是不是她在人家結婚後還藕斷絲連？」

▼王力宏、李靚蕾往日情已成追憶。（圖／資料照）

▲▼王力宏與老婆李靚蕾（圖／記者季相儒攝）

▼李靚蕾曾現身王力宏演唱會，甜蜜到場力挺。（圖／資料照）

▲▼王力宏,李靚蕾。（圖／記者張一中攝）

對此，許多網友留言，「攻擊她根本對蕾未來養小孩沒好處，蕾那麼聰明何必」、「習武之人，點到為止」、「攻擊已婚女對李有什麼好處？不戰而勝才是王道」、「沒殺紅眼，替對方老公小孩留一線，才是高招」、「她目的又不是報復這些女的」、「她只是想要王道歉，真的超善良」、「她不可能證據不足，只是留一手。」

「蕾宏之鬥」交戰多日，王力宏在李靚蕾敲下猛力第4鎚後，20日終於低頭道歉。他表示，不再解釋與辯解，也會暫退演藝圈彌補過錯，「你們住的房子，我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育，我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

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