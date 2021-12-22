　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

▲▼王力宏出事吳奇隆大賺。（圖／翻攝自微博）

▲王力宏出事吳奇隆大賺。（圖／翻攝自中國基金報）

記者鄭思楠／綜合報導

王力宏遭李靚蕾撕開真面目後，被取消多個品牌代言、也遭大陸多家官媒發文狂批，演藝事業幾乎完蛋。不過同時，由吳奇隆主導在香港上市的稻草熊娛樂近日連3日暴漲120%，引發諸多大陸網友討論，「沒內幕交易嗎」、「王力宏出事就炒吳奇隆概念股」？

據《中國基金報》報導，港股稻草熊娛樂連3日股價高歌猛進，繼上周五收漲近20%後，20日收盤又爆漲74.33%，兩日實現股價翻倍。21日盤中一度上漲30.77%，收盤報4.8港元/股，漲5.71%，3日已經累漲接近120%，市值33.42港元，創8月以來新高。

▲▼王力宏出事吳奇隆大賺。（圖／翻攝自微博）

▲網友討論。（圖／翻攝自微博）

公開信息顯示稻草熊娛樂成立於2014年6月，是吳奇隆在2003年創立的北京稻草熊影視文化有限公司衍生出來的稻草熊品牌系列公司之一，公司第一大股東為吳奇隆的長期合作夥伴劉小楓，持股77.9%，同時為公司的法人代表；劉詩詩（原名劉詩施）持股20%、趙麗穎持股1%，為公司第二及第三大股東。據坊間傳言，劉詩詩的這20%是獲贈予吳奇隆，算是吳奇隆的「聘禮」。稻草熊2021年1月於香港上市，主要從事電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。

與王力宏事件有沒有關係尚是無法判斷，但稻草熊最近確實動作頻頻。稻草熊娛樂公布，於2021年12月20日，該公司、江蘇稻草熊、目標公司上海金禾影視傳播有限公司、上海哲雅與創始人就貸款及可能收購事項訂立無法律約束力的意向書。

此外，稻草熊娛樂旗下古裝仙俠愛情劇《月歌行》密集放出宣傳海報，定檔播出在即。下半年以來，稻草熊娛樂的待播電視劇如《前行者》、《我的砍價女王》、《公子傾城》等相繼實現開播上映，符合公司在今年中報給出的業務推進預期。

ET快訊
王力宏歌詞被揪「藏頭詩告白」劉亦菲！　深情5字抓包
張惠妹遭指王力宏「電影院緋聞女友」　經紀人回應了！
女友花雕雞麵下藥一刀喀擦　男「生殖器剩1.5公分」
王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾
按摩師性侵OL「不想妳在誰手上？」　隔天下跪
李靚蕾佈局忍6年！　翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

大陸昨日本土+57！西安成重災區「新增52例」　多個客運站停運

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網秒喊不單純…本地人解答

華為推「星閃技術」力抗歐美藍牙　重新定義車載無線短距通訊

北京冬奧首證實「網路免翻牆」　外媒搶問：能否直接連Google

海底撈關300分店「旗下8副牌倒一半」　牛肉麵一碗30元CP值仍慘輸

陸委會稱選民不買單愛國者治港　國台辦：不像民進黨當局操弄的選舉

大陸祭出對等反制　制裁4名美國官員

15歲妹買不到手機大街毆母　「真相反轉」網全怒：狠毒的媽媽！

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

大陸昨日本土+57！西安成重災區「新增52例」　多個客運站停運

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網秒喊不單純…本地人解答

華為推「星閃技術」力抗歐美藍牙　重新定義車載無線短距通訊

北京冬奧首證實「網路免翻牆」　外媒搶問：能否直接連Google

海底撈關300分店「旗下8副牌倒一半」　牛肉麵一碗30元CP值仍慘輸

陸委會稱選民不買單愛國者治港　國台辦：不像民進黨當局操弄的選舉

大陸祭出對等反制　制裁4名美國官員

15歲妹買不到手機大街毆母　「真相反轉」網全怒：狠毒的媽媽！

高檢署創設文化藝廊　推展更生人作品鼓勵創作

「台灣養豬可用瘦肉精」又流傳！　陳吉仲發怒：一定查辦到底

陸劇狼殿下、蘭陵王編劇竟是台灣記者？為新作走訪北中南找真相

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

限時5天！超商「3大咖啡飲品」買1送1爽喝　加碼第2件10元

自爆外遇邱主任「未公開內幕」！童仲彥談王力宏性成癮：我過來人

曾因一首歌點閱百萬爆紅　工地哥曝《聲林3》淘汰心聲

星宇航空翻玩機身元素　聯手JIUJIU再推超潮航空口罩

莊瑞雄：指定從來不是屏東傳統　「相信潘孟安也是如此」

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

大陸熱門新聞

海底撈關300分店　旗下8副牌倒一半

15歲妹大街毆母　「真相反轉」網全怒

北京冬奧首證實「網路免翻牆」

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏痛批

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

國台辦連三批「不像民進黨當局操弄的選舉」

女騎士擦撞被後車輾　上擔架又遭摔落撞頭身亡

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網分析

連夜幫「宏慌」改作業！老師抓出42個錯誤

陸選手抱摔對手挨批「不講武德」賽後發文：打日本還還需規則？

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網友喊不單純…本地人解答

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

苦吞近60億罰款！陸直播一姐薇婭「全網被封」

陸帶貨女王薇婭逃稅28億　遭全網封殺

更多熱門

相關新聞

王力宏歌詞被揪「藏頭詩告白」劉亦菲

王力宏歌詞被揪「藏頭詩告白」劉亦菲

歌手王力宏被前妻李靚蕾爆出男女關係混亂，現已宣布「暫退演藝圈」，但仍是話題不斷。他被爆出曾追求大陸女星劉亦菲，連情歌《依然愛你》還被發現有藏頭歌詞，引發熱議。

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜彈鋼琴擾鄰

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜彈鋼琴擾鄰

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

關鍵字：

王力宏李靚蕾吳奇隆稻草熊

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

快訊／李靚蕾又說話了！　突點名「陳建州、范瑋琪」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面