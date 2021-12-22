王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

▲王力宏出事吳奇隆大賺。（圖／翻攝自中國基金報）

記者鄭思楠／綜合報導

王力宏遭李靚蕾撕開真面目後，被取消多個品牌代言、也遭大陸多家官媒發文狂批，演藝事業幾乎完蛋。不過同時，由吳奇隆主導在香港上市的稻草熊娛樂近日連3日暴漲120%，引發諸多大陸網友討論，「沒內幕交易嗎」、「王力宏出事就炒吳奇隆概念股」？

據《中國基金報》報導，港股稻草熊娛樂連3日股價高歌猛進，繼上周五收漲近20%後，20日收盤又爆漲74.33%，兩日實現股價翻倍。21日盤中一度上漲30.77%，收盤報4.8港元/股，漲5.71%，3日已經累漲接近120%，市值33.42港元，創8月以來新高。





▲網友討論。（圖／翻攝自微博）

公開信息顯示稻草熊娛樂成立於2014年6月，是吳奇隆在2003年創立的北京稻草熊影視文化有限公司衍生出來的稻草熊品牌系列公司之一，公司第一大股東為吳奇隆的長期合作夥伴劉小楓，持股77.9%，同時為公司的法人代表；劉詩詩（原名劉詩施）持股20%、趙麗穎持股1%，為公司第二及第三大股東。據坊間傳言，劉詩詩的這20%是獲贈予吳奇隆，算是吳奇隆的「聘禮」。稻草熊2021年1月於香港上市，主要從事電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。

與王力宏事件有沒有關係尚是無法判斷，但稻草熊最近確實動作頻頻。稻草熊娛樂公布，於2021年12月20日，該公司、江蘇稻草熊、目標公司上海金禾影視傳播有限公司、上海哲雅與創始人就貸款及可能收購事項訂立無法律約束力的意向書。

此外，稻草熊娛樂旗下古裝仙俠愛情劇《月歌行》密集放出宣傳海報，定檔播出在即。下半年以來，稻草熊娛樂的待播電視劇如《前行者》、《我的砍價女王》、《公子傾城》等相繼實現開播上映，符合公司在今年中報給出的業務推進預期。