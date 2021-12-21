逃亡還高調開保時捷把妹！「要命小方」之子逍遙3年　幕後金主曝

▲「要命小方」之子常偉政躲在家裡悶太久，開車外出買飯被逮，一旁的女友驚恐不已，不知枕邊人是通緝犯。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

中部中生代角頭綽號「要命小方」的方敏懿入監服刑，方的兒子常偉政遭到台北、台南、台中地檢署四項通緝，3年來大都躲藏在大肚山上，經濟來源靠任職櫃姐的阿姨和自己投資網拍，3、4個月前某晚到東海商圈閒逛，搭訕賣衣服的女友，由於他以保時捷代步，加上出手大方，一下子就擄獲女方的心，2人開始同居，常被警方逮捕時，女友眉頭深鎖、一臉驚恐，原來枕邊人竟是通緝犯。

常偉政的父親是台中知名角頭「要命小方」方敏懿，因犯下擄人勒贖案遭判刑17年半，母親常女也是販毒人口，兩人雙雙入監服刑。

常偉政的母親17歲生下他之後，就交給姊姊代為照顧，所以跟著姓常，長大後的常偉政繼承父親事業，19歲籌組詐騙集團犯罪，獲利至少上億元，2015年曾涉及詐騙被逮，犯罪所得全拿去花天酒地、住豪宅、穿戴名牌，被逮時還曾大言不慚說「騙中國人是為了台灣的經濟繁榮」。

常偉政2017年因涉入黑吃黑糾紛，積欠蔡姓男子和涂姓男子共500萬元不還，當年1月28日深夜11時35分，在台中市五權西路被人擄走，拘禁在摩鐵14小時後獲釋。

常男3年前涉及兩項詐欺、妨害自由、傷害等4案通緝案，分別由台北、台南、台中地檢及台中地院通緝，常男租屋在大肚山遊園路或是汽車旅館，很少出入，不然就變裝再出門，時常更換租屋地點，3、4個月前某晚，在東海商圈閒逛，搭訕目前女友，不久兩人就同居。

豐原警方找了3個多月，直到昨天下午2點多，常男覺得悶在家裡太久了，想出去透透氣，於是開著保時捷載女友外出買午餐，結果遭攔查，常男十分淡定，因為內心早有被逮的心理準備，倒是女友一臉驚恐，非常訝異，如今才知枕邊人是通緝犯。

警方表示，目前只知該女子和常男同居，但沒有積極證據證明女友知情通緝犯身份，因此初步沒有以藏匿人犯等罪嫌偵辦。至於阿姨，常男是由阿姨從小帶大，情同母親，逃亡期間的生活費，部份是自己投資網拍賣車而來，部份是況且阿姨資助，而阿姨只知他涉及多案，但不知被通緝。