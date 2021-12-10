酒駕刑罰加重肇逃比例反升　尿遁、灌酒、拒測怪招全出籠

▲要命小方妻子林女車禍後以頭暈為由拒絕酒測。（圖／資料照／翻攝記者爆料網）

記者白珈陽／台中報導

經法務部2019年加重酒駕刑罰，酒駕案件明顯減少，以台中為例，修法後翌年酒駕肇事情形較修法前下降逾6成，今年統計至9月止，酒駕件數較去年更僅剩1成多，可說是成效卓越。然而隨著酒駕肇事樣本數減少，酒駕肇事逃逸比率卻是逐年上升，近期受社會矚目的案件有「名嘴黃暐翰之母遭撞亡」、「角頭要命小方妻子酒駕逃逸」，案中嫌疑人在犯後想方設法，以不同的方式欲脫罪，雖警方事後盡力亡羊補牢，嫌犯也受到相當懲罰，但在預防酒駕方面，除加強宣導、加重刑責，在實務上卻仍遇到不少困難，警方也坦言就算刑罰再重，若要消弭酒駕，最後也只能嘆一句「事在人為。」

立法院2019年修法加重酒駕刑罰，據《刑法》第185-3條現行條文規定，酒駕、毒駕行為可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。若致人於死，處3年以上、5年以下有期徒刑；致人重傷則處1年以上、7年以下有期徒刑。若是累犯，並於5年內再犯，致死者加重為5年以上或者無期徒刑，致人重傷則是3年以上、10年以下有期徒刑。

台中市警局交通大隊統計，加重修法後，酒駕交通件數明顯下降，2020年較前2年下降約63%，今年統計至9月止再比去年少了87%，可見得酒駕懲處變嚴對民眾起到一定的警惕作用；跟酒駕件數相反，酒駕肇逃卻有逐年上升的趨勢，A2事故（造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故）逐年比例（依酒駕件數除以酒駕肇逃件數，108年起計算）為0.5%、0.5%、2%，A3事故（僅有車輛財物受損）則是5%、7%、0%。

據此數據，不難看出隨著酒駕修法越趨嚴重，酒駕的情形每年都在減少，但其中肇事逃逸的比例卻年年升高，有民眾認為，這是否代表罰則越重，反而會讓人無法承擔後果、更想逃逸？又或者警方在執法過程中遇到無法解決的難題，導致肇逃案件層出不窮？

針對執法是否曾遭受困難？警方舉出近來台中較受矚目的2件案例，其一為今年8月22日台中角頭「要命小方」方敏懿的林姓妻子，開車行經北屯區崇德路三段，不慎自撞停放路邊的3部自小客車，經民眾報案，警方到場時林女以「頭昏身體不適」為由，拒絕當場吹氣酒測，到了醫院後更逃避抽血檢驗，藉由尿遁跑出醫院，神隱一天後才主動到案說明，事後遭警方依道交條例「拒測」進行開罰，處18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習等處罰。

▲林女坐上輪椅由兒子推送，離開中國醫的急診室。（圖／民眾提供）

由於林女有3次酒駕前科，加上當時原要入獄服刑，但在執行前又酒駕撞到路邊停放的3輛汽車，外界懷疑林女因擔心遭受加重刑罰，遂使出拒測、尿遁等手段，等到體內酒精散去，再自行前往派出所自首。

本起案件中，警方將林女交由消防救護人員送往醫院後，在警方到達醫院對林女問訊前，有一段大約10分鐘至半小時的空窗時間，在此空檔中，因林女拒絕當場吹氣酒測，理應由醫院對其進行抽血，但林女卻藉由上廁所來閃躲醫護人員、再趁機逃出醫院規避警方接下來的盤問，又因在酒測之前無法證明林女是否酒駕，加上林女當下並無其他犯罪事實，無法對其進行強制手段，所以警方僅能事後補證，再對其「拒測」行為開罰。

至於資深媒體人黃暐翰的母親遭美髮師方兆杰酒駕撞死，此案引起社會公憤，5月4日凌晨方兆杰因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，因酒測值超標而被帶回警局製作筆錄。他同日上午離開警局，未料卻又在同日晚間10時與朋友到KTV歡唱，豪飲43杯威士忌後，隔日凌晨3時開車途中，高速衝撞70歲黃母，拖行50公尺才停下，導致黃母慘死。

方兆杰釀禍後，還跑去超商買了1罐海尼根啤酒飲下，疑企圖混淆警方酒測、規避酒駕責任，遭警方質疑為何有此動作時，他竟辯「因撞到人受到驚嚇」，令警方聽聞也為之氣結。此案方撞死名嘴母親部分，合議庭依酒駕致死罪將方判刑5年4月，而酒駕闖紅燈部分則判刑3月。可上訴。

▲▼方兆及肇事後跑去超商買啤酒喝。（圖／資料照）

警方表示，從表面數字來看，酒駕件數的確逐年下降，但巧合的是，在修完法過不久後就遇上了疫情，變相減低民眾出門意願，也就間接降低了酒駕的可能性，若要確認酒駕情形減少是否與修法有正相關，可能還須拉長時間來觀察。但就人性而言，刑罰提高確有明顯的威嚇作用，也獲得絕大部分的人民支持，如今酒駕肇事已成為「全民公敵」，樂見未來相關案件可再降低。

警方坦言，儘管如此，就算酒駕肇事刑責再怎麼提高，讓人民有所警惕，想酒駕的還是會酒駕，若不幸出了車禍，屆時又是不只一個家庭破碎的憾事，警方能做的僅有宣導再宣導，並且嚴正執法，將相關案件的發生機率減到最低。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。