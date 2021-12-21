蕾宏止戰！他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

▲徐若瑄在家招待朋友，王力宏、陳建州、范瑋琪現身。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

網搜小組／劉維榛報導

王力宏與李靚蕾的恩愛情仇，讓網友們3天3夜不敢闔眼，就怕錯過任何驚人爆料。儘管現在夫妻倆沒繼續開砲，但486先生（陳延昶）卻點名「徐若瑄現在真的慘」，男女主角都不為她澄清，「如果不想辦法處理，那麼紅杏出牆的小三這個標籤就會永遠貼在她的身上。」

486先生在粉專發文，「王李休兵」之際，另一暗處還正在火燒屁股中，接著486先生上演小劇場，「徐若瑄：按，那我呢？」

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由於李靚蕾首篇5000字長文中，提到王力宏有不正常男女關係，甚至一句「明知違反法規也要飛奔去找她聚會」，因而被網友點名對象是徐若瑄。對此，486先生直言，最衰的女星莫過於徐若瑄，「現在真的慘，髒水已經撥到她的身上，她如果不想辦法處理，那麼紅杏出牆的小三這個標籤就會永遠貼在她的身上。」

徐若瑄該如何脫身？486先生解析，「也不是她說了算」，李小姐也不可能為她出來解釋，因為李小姐對於王力宏隔離期間不停勸硬要去她家見面非常火大，所以不可能為徐若瑄解套。而王力宏本身已經變成爛咖的代名詞，就算王願意出來解釋，問題是現在還有誰會相信王所說的任何話。

文末，486先生也感嘆，任何企業不太可能再找徐若瑄了，「就算她的費用降價到是我負擔得起我也唯恐避之不及。」

▲李靚蕾「敲完4重鎚」後，王力宏認錯了。（圖／翻攝王力宏、李靚蕾IG）



文章曝光後，底下網友熱議，「徐其實只要大動作對蕾神提告就好，那她為什麼沒有呢？水很深吧」、「過一段時間還有別的新聞出來，大家都會淡忘掉了」、「時間會淡化一切」、「明知身為人妻了，老公又不在身邊，更要潔身自愛自清，真是跳到黃河都洗不清」、「同為人母，顧念小孩觀感，李小姐點到為止，善念」、「我猜徐小姐一定會安安靜靜讓時間沖淡，不然他現在一出聲反擊波浪會往她而去」。

事實上，被捲入婚變的徐若瑄在18日晚間發文澄清「我絕對沒有踰矩對不起我先生」，當時她還呼籲王力宏本人儘快出來化解，「不要因為個人私事，殃及友人。」

【徐若瑄全文】

今天媒體報導有鄰居爆料，我想鄰居是誤會了，在此想跟大家說明：

今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。

1次是 中午的快閃茶泡飯（一群朋友）。

１次是 晚餐後（我先生來台，在家宴請朋友們）。

也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裡平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想！

王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。

也希望王力宏先生，能儘快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人。

【徐若瑄全文2】

威威巖娛樂製作有限公司及台灣索尼音樂娛樂股份公司及徐若瑄小姐已委託律師事務所對侵權行為進行相關的證據搜集及保全，以執行相關的合法維權行動。

漢英得力法律事務所

陳鎮宏律師