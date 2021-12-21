女按摩師嬌喊：可以優惠！他馬上給電話　下秒被恐嚇「上門拜訪」

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園一名男子在網路上認識一名自稱「瑤瑤」的按摩師，兩人聊天過後，對方向其討要電話號碼，聲稱如果預約按摩可以有優惠價，而男子給了號碼後，卻接到勒索電話，要求他到超商買點數贖罪，否則將會被「上門拜訪」。男子接到電話後嚇得前往超商打算購買點數，所幸在機警的超商店員、警方的協助下，成功阻止。

▲男子接到恐嚇詐騙電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該名男子表示，自己日前在網路上認識了名為「瑤瑤」的按摩師，雙方相談甚歡，對方和自己討要手機號碼，表示若預約按摩可以有優惠價，自己不疑有他就把號碼給出。怎料，接著就接到陌生男子電話，表示自己有「叫小姐」，而自己雖然一頭霧水連連否認，對方卻立即發飆，表示自己已經破壞行規，若不依指示購買3千元遊戲點數「賠罪」，就要上門拜訪。

男子聽聞後嚇壞了，趕忙到超商要購買點數，而其慌張的行徑讓超商店長感到相當奇怪，因此告訴男子要在警方到場後，才可以出售點數，而男子在警方到場前就先離開超商，但警方依照店長描述的特稱，於華南街發現該男子，經詢問後了解到事件真相，並向男子表示該案為詐騙案，所幸在警方的勸導後，男子驚覺自己遭到詐騙，不再堅持購買點數。

對此，警方呼籲，民眾勿輕信網路交友資訊，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙案件被害人。