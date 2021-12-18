不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子不滿友人將其個資公布在網站，2人互嗆後相互撂人在中壢區公所附近談判，雙方到場後一言不合發生鬥毆，中壢警方據報後啟動快打部隊將陳男等7人逮捕到案，警方現場起出鋁棒、木棍與1把改造手槍等作案工具，偵訊後依槍砲彈藥、殺人未遂等罪嫌將陳姓男子等7人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子18日凌晨糾眾在中壢區公所附近談判，持球棒與改造手槍與對方鬥毆，警方起出改造手槍等做案工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子18日凌晨糾眾在中壢區公所附近談判卻發生鬥毆，警方起出鋁棒、木棍等做案工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，18日凌晨5點20分許接獲報案指出，有多名男子在中壢區慈惠二街附近打群架，警方出動快打部隊趕往處理，查獲40歲的陳姓男等7人在現場相互鬥毆，現場起出鋁棒、木棍與1把改造手槍等作案工具，其中陳男發現員警到場，還將手槍與彈匣等棄置車底與水溝企圖湮滅證據，但仍遭警方查獲。

▲桃園市陳姓男子18日凌晨糾眾在中壢區公所附近發生集體鬥毆，警方到場後將陳姓男子等7人拘捕到案，偵訊後移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警訊時，陳男辯稱，因其友人未經其允許，將其照片等個資轉傳其他網站，雙方在網路上互嗆後才相約談判，警方於現場查扣鋁棒、木棍與改造手槍1把、子彈2顆等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪等罪嫌移送桃檢偵辦，並追溯槍枝來源。

但有附近民眾目擊鬥毆，以為是這群人在KTV消費時發生糾紛，因而發生鬥毆，並將整個過程拍攝下來，並PO上網，還引起網友熱烈討論。

中壢警分局分局長陳百祿呼籲，今天是公投日，警方雖投入大批警力在各投開票所，但治安無假期，同仁不會執行公投或其他重要勤務對治安鬆懈，警方維護治安決心不容挑戰。

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