背後阿嬤喊「幫加購3條牙膏」　他結帳完：要多收錢才對？網戰翻

▲網友幫阿嬤加購牙膏，引發網友戰翻！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

有網友揪同事訂麥當勞，結果加1元多1件的狀況，讓他看清對方真面目，引發眾網友罵爆！對此，有網友則分享加價購的經驗，某次在美妝店結帳時，忽然後方阿嬤喊話，「可幫我加購牙膏嗎？」該網友發現，原來3條加購價只要銅板價，因此便一口答應，因此藉由該經歷反問大家「所以我應該跟阿婆多收錢才對？」

一名網友在《Dcard》森77表示，日前看到歡樂送有加1元多1件的活動，她便揪同事訂餐，餐點抵達後，原PO要準備餐錢，怎料其中一位同事反問，「不是買一送一嗎？那我這份不就只要1塊。」

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「雖然也沒多少錢！」當下原PO既傻眼又錯愕，左思右想還是嚥不下這口氣，便私訊這位同事表示，「今天的午餐，雖然沒多少錢啦，但其實這個情況大家都是AA哦。」結果同事反嗆，「...那下次就講清楚啊，才幾十塊又不是付不起」，讓原PO徹底刷新三觀。

神扯經歷曝光後，一名PTT網友也遇過類似狀況，不過對方並非同事而是個路人甲阿嬤。該網友透露，某次去美妝店購物，結帳時，後面突然蹦出一位阿嬤，表示能不能幫忙加價牙膏，原來3條一組僅幾十塊，原PO也當個好人點頭答應，而結完帳後，阿嬤給了銅板便離去。

對此，該網友不禁反問，「可是大多數人好像覺得要把價格平均？所以我應該跟阿婆多收錢才對？我氣炸了！」

底下網友卻戰翻，「我是相反耶！在美妝店被問要不要加購，我就問後面排隊的要不要」、「你人也太好」、「都不要買」、「加價購跟加一元差很多吧，一元跟送的沒兩樣，你加價購還不一定買勒，偷換概念」、「沒啥不一樣，我覺得這兩件事情道理是相同的」。

▼網友兩派兩極。（圖／翻攝PTT）

