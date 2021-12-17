麥當勞打烊前10分鐘「女客點餐1800」！店員聽一句爆嗆：臭Ｏ子

▲原PO在打烊前點了1810元的餐點，讓店員怒嗆「你他Ｏ的婊子」。事後，她澄清是設計橋段，仍引發網友熱議。（圖／翻攝自抖音／＠hailsmaebackup）

記者閔文昱／綜合報導

許多餐廳店員都很擔心會在下班前遇到「打烊客」，深怕會拖延到自己的下班時間。國外就有一名女網友趁著麥當勞打烊前，到得來速點了61.3美元（約新台幣1704元）的餐點，結果之後又再加點一份大薯，讓員工理智線瞬間斷裂，直接對著對講機怒嗆「你他媽的臭婊子」，引發網友熱議。

綜合外媒報導，一名叫Hails的女網友近日在抖音（TikTok）分享一段影片，只見他對著麥當勞得來速的對講機點了一份61.3美元的大訂單，事後又再詢問「請問能再幫我加個大薯嗎？」讓即將下班店員忍不住怒噴「你知道我們10分鐘後就關門了嗎？你他媽的婊子，來吧。」最後還是接受女子點餐，向對方收了65.12美元（約新台幣1810元）。

儘管原PO事後澄清，該影片內容是設計好的互動，但還是引來熱烈討論，至今已有51.3萬人按讚、600多則留言。有的網友生氣地表示，「能理解店員感受…有好幾次我也想這樣怒噴」、「我猜你從來沒有在餐飲店工作過？」、「作為一名前速食店店元，在關門前點餐真的是一團糟…尤其是大訂單」、「沒有比這更真實的回應了」。

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