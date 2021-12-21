李靚蕾霸氣開轟　媽勸「別娶聰明的女人」獨子神回1句　她秒閉嘴

▲李靚蕾指控王力宏交友關係複雜。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

記者施怡妏／綜合報導

這三天李靚蕾成為許多人的偶像，痛揭王力宏長年冷暴力、約炮、召妓等行徑，一系列霸氣回應，見招拆招給出證據，圈粉無數，網友直呼李靚蕾是揮著「蕾神之錘」的「復仇女王」，一名網友表示自己是家中的獨子，媽媽看到新聞後說「別娶聰明的女人」，他立刻神回一句，獲得網友大讚。

該名男網友在PTT發文，最近王力宏的新聞鬧得沸沸揚揚，媽媽說了一句「還是不要娶太聰明的比較好」，他心中滿滿問號，下秒便回「是他的錯，如果他沒有劈腿就好了」，之後媽媽一句話也沒說，視線飄回電視，「我在想，我是不是稍微減少了將來婆媳問題的可能性呢？可不可以給我一個推，讓我下次還有回嘴的勇氣」。

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貼文一出，網友大讚原PO回的好，「你媽邏輯蠻怪的，所以老婆最好呆呆蠢蠢被糟蹋嗎」、「有這種媽媽拜託你不要害人家女兒」、「你媽有惡婆婆的潛力」、「婚後記得搬出去，不要和父母同住」、「我怎麼覺得李很傻，婚前簽不平等協議耶，是王家太吃人夠夠，她不得不自衛吧」。

▲媽媽說「別娶聰明的女人」。（圖／翻攝自PTT）

也有不少網友笑說，「可以問媽媽：所以妳覺得自己聰明還笨」、「你就問她，那老爸是因為這樣娶妳的，對吧？」「對啊，爸爸有先見之明。應該這樣回」、「你媽對你爸爸那邊也是笨的那個吧」。也有網友指出，「唯一的兒子也不是很多女生都敢嫁的，也許你也不用煩惱」、「你媽多慮了，聰明的女人也不會選你」。