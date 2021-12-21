腳扭傷一看「竟然是中風」　原來漏了這警訊

▲心血管疾病症狀千奇百怪，一名男子以為自己腳扭傷，結果竟是「腳中風」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

55歲男子某日突然覺得腳踝扭到，於是便到國術館請跌打損傷師傅「喬一下」，也在扭傷部位貼上藥布，後來覺得好多了就不以為意，但雙腳摸起來卻愈來愈冰冷，男子雖然覺得奇怪，但也沒多想，直到雙腳突然劇烈疼痛才趕緊赴急診，醫師以超音波檢查後發現男子腳部的血管堵塞，爆發「腳中風」。

國泰醫院心血管中心張嘉修醫師表示，腳中風是指腳部血管阻塞，其實頗為常見，但這位男子的特別之處在於急性發作，檢查後發現元凶是腿部的大動脈內有一個不穩定的斑塊，再加上最近天氣冷，血管一收縮，就導致斑塊掉落卡在腳部血管造成阻塞。

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▲張嘉修醫師緊急將男子腳部的血栓吸出、溶解，目前男子恢復健康，服用藥物穩定病況。

這位男子過去從來沒有任何心血管疾病，所以從未想過自己是腳部血管阻塞，「過去沒有發生過心血管疾病，並不代表未來不會發生！」張嘉修說，並非所有的心血管疾病症狀都是典型的胸悶、胸痛，這位男子或許一開始真的是腳部扭傷，但後來腳部變得愈來愈冰冷，卻沒有及時警覺，因為這是血液無法暢通的警訊，幸好最後沒有造成更嚴重的後果。

張嘉修說，所有的心血管疾病原因幾乎都來自於動脈硬化，以這位患者來說，他的膽固醇偏高卻不自知，長期下來導致動脈硬化，進而在血管中形成斑塊，這次爆發腳中風之後，先透過導管將腳部的血栓溶解、吸出，為了預防未來血管再次阻塞，也讓男子服用降膽固醇藥物、抗血小板藥物，藉此讓腿部動脈中的斑塊更穩定。

▲氣象局預告今年將是寒冬，醫師警告要特別提防心血管疾病，若出現相關症狀要趕緊就醫。

張嘉修提醒，冬天一向是心血管疾病的好發季節，相較於夏天，患者人數增加近3~4倍，主要是因為血管收縮劇烈的關係，尤其寒流來襲、或是溫差極大時，更容易爆發心血管疾病，建議民眾要多注意保暖。

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