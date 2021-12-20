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王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

▲▼王力宏與老婆李靚蕾（圖／記者季相儒攝）

▲王力宏遭李靚蕾爆料有性成癮問題。（圖／記者季相儒攝）

記者葉睿涵／綜合報導

王力宏宣布與前妻李靚蕾結束8年婚姻後，接連抖出婚內出軌、約炮、召妓等醜聞，王力宏還被爆料曾確診有性成癮及自戀型人格問題。實際上，王力宏已非第一位擁有性成癮病史的名人，高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）、英國安德魯王子（Prince Andrew）過去也曾爆出患有相關疾病，更有不少人因此接受過治療。

▲▼美國知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名高爾夫球星老虎伍茲曾傳出正在一家診所治療性成癮。（圖／達志影像／美聯社）

美國高球球星老虎伍茲2009年曾在住處附近出車禍，但比起傷勢，當時外界更關注的是隨後牽扯出的婚外情醜聞，數名「虎女郎」爆料他沉溺床上多人運動，「每隔幾個月，就會要求換上數名新女孩，最多的時候同時有10幾人」。隨後，他也被指控在婚前曾與120位女性有染，每每參加錦標賽就需要花費數萬美元在應召女郎身上，甚至還傳出他正在一家診所治療性成癮。

英國安德魯王子在白金漢宮花園散步被當是賊，堪稱衰到姥家。(圖／達志影像／美聯社)

▲英國安德魯王子被爆料因為自小比不上哥哥而患上性成癮。(圖／達志影像／美聯社)

《紐約郵報》八卦專欄Page Six也曾報導，好萊塢傳記作家郝柏林（Ian Halperin）曾在書中透露，英國安德魯王子的某任情人爆料，安德魯王子因為自小地位遠遠不如身為英國王儲的哥哥查爾斯王子（Prince Charles），因此發展出花花公子的生活方式，並患上性成癮，「他得到的關注太少了，因此漂亮的女人上了他的床會讓他覺得自己很特別」。

▲▼布萊德彼特將哈維溫斯坦事件搬上大銀幕。（圖／達志影像）

▲哈維溫斯坦斯涉及對超過70名女性有過性騷擾或不當行為。（圖／達志影像）

被稱為「好萊塢色魔」的電影大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2017年遭踢爆長年濫用權勢，性騷擾和性侵70多名女演員，引發全球女權運動#MeToo。 消息傳出後，哈維溫斯坦辯稱自己患有性成癮且正在接受治療，但《紐約郵報》卻引述哥大精神病學專家阿佩爾鮑姆（Paul Appelbaum）指出，「在某些方面有不良表現的人控制不住自己，可能只是因為他們不想控制自己」。

性成癮的疾病在西方娛樂圈也並不罕見，美國經典影集《X檔案》的男主角大衛杜考夫尼（David Duchovny）應該是第一位承認自己患有性成癮的名人，而英國喜劇明星羅素布蘭德（Russell Brand）、重金屬教父奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）和影星麥克道格拉斯（Michael Douglas）也都曾被爆料患有性成癮，不過麥克道格拉斯否認了他是性成癮者的消息。

▲▼David Duchovny。（圖／達志影像／美聯社）

▲《X檔案》男主角大衛杜考夫尼應該是第一位承認自己患有性成癮的名人。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，性成癮（sex addiction）是一種不顧負面影響而強迫性參與或參與性活動的狀態。有部分人認為，這是一種亢進性障礙，但也有人認為，無法控制自己的性慾、性行為或性想法的人都算是性成癮。有專家曾指出，「性成癮和其他類型的上癮是一樣的，他們會將性行為當成調節心情和逃避現實的一種方式，並對人造成困擾。」

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