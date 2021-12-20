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讚李靚蕾「邏輯和理性控訴力」強！他預言：看誰邀她當不分區立委

▲▼王力宏,李靚蕾。（圖／記者張一中攝）

▲李靚蕾邏輯清晰，寫作能力佳。（圖／記者張一中攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

李靚蕾今（20）日一早在反擊王力宏聲明的文章裡，列出5大重點，不僅條理分明、字字犀利，全程更是毫無廢話，逼得王力宏認錯，將暫時退出工作。對此，網路趨勢媒體《Inside》主編李柏鋒大讚，「李靚蕾第一篇文章是經典中的經典」，懂得用邏輯和理性控訴，並預言，「現在就看藍營和綠營誰先邀請到李靚蕾當不分區立委了。」

李柏鋒今日在臉書發文，稱讚李靚蕾的寫作功力了得，但寫作能力重要嗎？寫作技巧強的人就能左右一切嗎？其實最關鍵的還是她的心態，「今天如果李靚蕾滿心只想著錢，或是短期的利益，這件事情就不會這樣發展，而這也是王家錯估情勢最嚴重的一點」，當李靚蕾用邏輯和理性控訴，王家就應該用感性和故事，將事件引導到自己能控制的地方，「而不是只想打死對方結果反而踩了人家埋好的地雷」。

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他分析，「王家更應該把情境拉回家庭的和諧與親情的永存」，不求自己少流血，至少能讓對手下一刀砍弱一點，「不說別的，你幹嘛去提人家的日本名字？你稱呼她一聲王太太、王靚蕾，都好一萬倍」，最蠢的就是，王家只想毀滅對方，但只會反效果，讓李靚蕾更強大，「這叫做自作孽，不可活」。

李柏鋒更在另一則發文表示，「現在就看藍營和綠營誰先邀請到李靚蕾當不分區立委了。」網友認為，「應該是邀請她當文膽、公關部主任或發言人吧？」，也有人直言，「她路那麼寬廣，當立委幹嘛啦！」

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