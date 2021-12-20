走入歷史！災後結構鑑定出爐　彰化喬友大樓限30天內拆除

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓於110年6月30日發生火災事故，彰化縣政府為維護都市公共安全，於火災發生後立即啟動該大樓結構鑑定作業，發現大樓內的混凝土及鋼筋強度明顯降低，已有危害公共安全疑慮，縣府依建築法第77條通知建築物所有權人及使用人限期1個內自行拆除，並輔導喬友大樓重建新生。

縣府表示，依據建築師公會評估結果，建議應立即結構補強或拆除，以避免造成公共危險!縣府認為安全是唯一最高原則，目前將朝向拆除方向進行。

建設處指出，縣府於收到鑑定報告後，依建築法第77條通知建築物所有權人及使用人限期自行拆除，逾期未辦理拆除者，將依同法第81條執行強制拆除，以維護公共安全，另外拆除費用則依行政執行法第27條向該大樓所有權人追償，以維護全體納稅人權益並落實公平正義。

喬友大樓屋齡近30年，高15樓是彰化市地標，13年前發生祝融致商家撤離，大廈管委會於2019年開始招商並在內部裝潢施工，8、9樓規劃做百香果商旅，沒想到今年2樓竄火濃煙造成旅館內4死22傷的悲劇。

如今大樓將走入歷史拆除重建，縣府同時輔導喬友大樓重建新生，依都市更新條例規定，將該地區同步公告為迅行劃定更新地區，並且持續輔導地主成立都市更新會，以利加速都市更新事業之推進，縣府全力整合為喬友大樓注入新生力量，擘劃彰化市的新地標。