貧富差屢創新高！助貧困家庭翻身　企業下鄉關懷響應紅包傳愛

▲展望會東區辦事處蕭文榮處長（右）、李玉明主任邀請社會大眾響應紅包傳愛。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據行政院主計總處公布的2020年「家庭收支調查」，台灣前20%收入最高的家庭所得是最低20%家庭的6.13倍，貧富差距連續4年創下新高。調查中顯示，2020年花蓮縣家庭可支配所得為667025元、台東縣家庭可支配所得是663084元，皆是全台各縣市家庭可支配所得倒數二、三名，而台灣社會遭遇疫情衝擊，經濟弱勢家庭面臨的困境雪上加霜，更難以翻身。

▲小柔家是鐵皮屋，空間約兩三坪大，僅容納得下一張上下舖床與一張單人床，寫功課得到對面友人家借用空間。



家住秀林的小柔，母親因癌症剛過世，她與肢障的父親一起生活在鐵皮搭蓋的小屋，空間狹小，依靠政府補助度日，父親目前幫忙照顧友人孩子，暫住友人家。

▲▼小姍家屋頂用帆布鋪蓋幾層，外面下雨家裏也下小雨，雖然有熱水器，但無法購買桶裝瓦斯，洗澡主要用山泉水。

小姍來自單親家庭，家裡目前沒有收入，母親要照顧年幼孩子無法去工作，偶爾有臨工，會請阿公幫忙帶，但因阿公仍要照顧阿嫲，也無法長時間幫忙。小姍母親表示她很願意做體力工、粗工，哪裡有工作就去哪裡，全家五口的大小開銷很沉重。小姍和家人借住大伯家的木造房屋，有嚴重漏水問題，每當外頭下雨，家裡也會滴滴答答的下起小雨。屋內沒有安裝廁所，如有需要須到親戚家借用，家裡無法負擔購買桶裝瓦斯的費用，一家人平常只能洗冷水澡，遇到冬季天氣寒冷，就得燒熱水才有熱水可以洗澡，這都是小姍家的日常。





國統國際股份有限公司洪雅滿董事長分享，「新冠疫情蔓延全台，公司能穩定獲利，更應善盡企業社會責任，今年是國統公司首次公益關懷行，透過探訪花蓮弱勢家庭，看見需要與盼望，我們也拋磚引玉，期盼透過展望會助學行動，讓偏鄉的學童能安心就學，縮短城鄉差距，幫助有需要的家庭。」

▲企業代表一同關心小姍家裡居住環境。



台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，「歲末年終之際，許多家庭正準備開心過年！但有許多弱勢家庭，卻煩惱生活該怎麼過下去。台灣世界展望會舉辦紅包傳愛活動，募集助學、健康、平安、希望紅包，投入國內弱勢兒童助學金、營養扶助金、特況家庭扶助金、家庭生計與青少年培力方案和需求。感謝國統公司拋磚引玉捐助善款，相信對需要的家庭是很大的幫助，也盼望邀請社會大眾響應紅包傳愛，讓孩子有機會成為更好的大人！」