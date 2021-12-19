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韓籍華僑流落街頭...翻機車坐墊找現金挨告　警送餐果腹現金救濟

▲自掏腰包購買食物讓飢寒起盜心的趙姓華僑果腹。（圖／龜山警分局提供）

▲自掏腰包購買食物讓飢寒起盜心的趙姓華僑果腹。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區60歲趙姓男子是韓國華僑，長年失業無經濟來源靠撿拾回收物維生，飢寒交迫之際看見停放路邊機車座墊沒蓋，竟翻找行李箱內物品，恰巧被車主發現發生爭執，由於趙姓男子涉嫌竊盜未遂，員警同情他的遭遇，仍依竊盜罪究辦，但偵辦員警法外人情，購買食物給老翁果腹，合資1千元讓他暫時解決燃眉之急。

▲員警也合資1000元給予老人解決燃眉之急。（圖／龜山警分局提供）

▲員警也合資1000元給予老人解決燃眉之急。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局坪頂派出所警員黃尚智及郭銘宸18日21時許執行巡邏勤務經過文三三街時，發現路邊有兩名男子在爭執上前查問，經了解趙姓老翁因為天氣寒冷飢寒交迫身上沒有錢可以購買食物果腹，剛好看到路邊機車行李箱沒蓋好，心生歹念翻動機車內物品想找金錢購買食物，其行為剛好被出來的車主撞見而發生爭執。

趙姓老翁是韓國華僑，16歲時隨著父母來台定居發展，生活小康，在父母過世之後，工作屢屢受挫，終至流浪街頭度日，員警心生憐憫，但竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，仍依法偵辦。坪頂派出所所長孫維鴻表示，處理員警自掏腰包購買食物讓老翁果腹，合資贈送1千元讓老翁暫時解決燃眉之急，為他在寒冷氣候中帶來暖流，並通報市府社會局給予趙姓老翁協助，讓他可以平安度過寒冬。

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