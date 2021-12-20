▲巨型粉紅能量球漂浮松菸上空！大型地景AR作品「自由呼吸」展出。（圖／台北市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

一顆巨大、能夠自由變換型態的粉紅色能量球，漂浮於松菸上空！透過AR擴增實境技術，大型地景AR作品「自由呼吸」，今（20）日起在松山文創園區展出，由知名藝術家李明道親自操刀，呼應疫情下藝文實體活動的舉辦受到影響，展現人們渴望自由呼吸的願望。

台北市文化局今年舉行「台北市公共藝術實驗計畫」以「＃限時動態：疫情時代下的公共藝術設置計畫」為主題，今日起在松山文創園區展出大型地景AR作品「自由呼吸」，透過AR擴增實境技術在松菸上空呈現自由變換型態的粉紅色能量球，也邀請民眾與作品互動、注入新的元素，共同成為公共藝術的創作者。

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▲為了呼應疫情之下藝文實體活動的舉辦受到影響，作品跳脫傳統公共藝術裝置的實體呈現，以數位藝術為主軸，透過AR科技呈現出會呼吸的能量球。（圖／台北市政府文化局）



此次公共藝術設置計畫，由知名藝術家李明道親自操刀，為了呼應疫情之下藝文實體活動的舉辦受到影響，作品跳脫傳統公共藝術裝置的實體呈現，以數位藝術為主軸，透過AR科技呈現出會呼吸的能量球，展現全民在疫情之下必須將面容隱藏於口罩之後，並渴望能夠自由呼吸，回歸如常生活的願望。

懸浮在松菸上空的粉紅球體，在每次與民眾互動的過程中會改變型態，如同會呼吸的生命體般；同時能量球的色彩也如同血液般地流轉，展現著生命力與其存在的魄力。

而「自由呼吸」也邀請民眾一同成為公共藝術的創作者，在明年1月到3月期間，藝術家將會於每月1日集合上個月前100名體驗分享作品的觀眾照片﹐組成全新的能量球，讓民眾成為公共藝術的一環，也象徵人類團結一致，跨越當前的難關。

▲巨型粉紅能量球漂浮松菸上空！大型地景AR作品「自由呼吸」展出。（圖／台北市政府文化局）



為呼應疫情之下藝術產業所受衝擊，台北市文化局為了鼓勵藝術創作者在疫情之下持續投入創作，今年「台北市公共藝術實驗計畫」以「＃限時動態：疫情時代下的公共藝術設置計畫」為主題，透過公開徵選創作案，邀請藝術創作者以虛擬及實體呈現之互動性公共藝術進行創作，嘗試突破公共藝術以往在空間基地及民眾參與方式的限制，提供市民超越往常觀看經驗的場域，以藝術行動來帶領民眾以新的視角與城市互動，進而達到民眾在疫情下集體性的療癒及感知。

▲藝術家將會於每月1日集合上個月前100名體驗分享作品的觀眾照片﹐組成全新的能量球，讓民眾成為公共藝術的一環。（圖／台北市政府文化局）