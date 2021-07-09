松山文創園區7／13起重新開放！華山不跟進：維持現狀閉園

▲松山文創園區將於7月13日重新開放。（圖／松山文創園區提供）



記者林育綾／台北報導

因應微解封鬆綁政策，歷經近2個月閉園的「松山文創園區」今（9）日宣布，室內外區域自7月13日起重新開放；不過同樣位於台北市的「華山1914文創園區」則暫時維持閉園規定。

松山文創園區宣布7/13起開放，松菸小賣所、風格店家也同步開店營業，在相關管制措施下，民眾進入室內場館需配合量體溫、手部消毒、實聯制、全程戴口罩、維持1.5公尺社交距離，同時室內場館禁止飲食。而展覽場依中央藝文場館防疫管理措施辦理，餐廳與商店等附屬場域也遵從主管機關及地方政府指示作業。另展覽場設置「防疫小組」，進行前置防疫措施與工作人員健康管理。

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目前室內場域皆實施人流管制，依坪數張貼容流管制人數於入口，並採用預約觀展及單一入口作業；同時加強場地環境管理，張貼防疫告示、場域消毒。而重新開園後首度登場的「非常台灣—走進毛氈的小宇宙」特展，將隱身在工廠走廊的17座「古董級消防栓箱」，變身為展現經典台灣味的羊毛氈展覽。





▲開園後首度登場的「非常台灣—走進毛氈的小宇宙」特展，將「古董級消防栓箱」變身為羊毛氈展覽。（圖／松山文創園區提供）

而台北華山1914文創園區表示，因參考文化部在文化園區的鬆綁指引當中，只能開放戶外空間，擔心戶外的群聚較難掌控，造成疫情破口，因此在沒有明確的可以開放的情況下，將維持現狀閉園，僅開放洽公與行政人員進入。而這段時間也積極與外送平台接洽，希望盡快推出新服務，可以減輕店家負擔，未來將視防疫規定進行滾動式調整。

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