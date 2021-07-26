松山文創園區開放！「美好排泄雜貨店」進駐　熱賣懷舊水壺曝光

▲松山文創園區對外開放，降級後進駐園區的文創品牌，也推出多樣化的優惠活動。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

7月27日至8月9日降疫情警戒降為二級，松山文創園區室內外區域對外開放，今（27）日公布最新防疫措施，包括全程戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、人流控管，而集會活動人數為室內50人、室外100人，若超額則提防疫計畫，餐飲內用則依照台北市政府規定；目前降級後進駐園區的文創品牌，也推出多樣化的優惠活動。

松山文創園區此次開放，還有新品牌「美好排泄雜貨店」進駐，是一間集結國內外老雜貨、文創品牌的選物店，特別推出開幕限定優惠，即日起至7月底到店拍照打卡就送小禮物，消費滿額777元就送厚底玻璃杯，還有自選品同款商品還有第二件7折優惠，適合「懷舊控」挖寶。

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▲「美好排泄雜貨店」集結國內外老雜貨選物進駐，最特別的獨家商品是已經有30幾年歷史的飲料品牌LOGO傘。（圖／松山文創園區提供）

業者介紹，美好排泄雜貨店創立於2019年，除了國內外選物，也與12個文創品牌合作，販售與眾不同的設計商品，包括編織、陶藝和文青插畫等，店裡的陳設充滿濃濃的懷舊風情，最特別的獨家商品是已經有30幾年歷史的飲料品牌LOGO傘，而最熱賣的是來自印尼的復古造型水壺，已賣出上百個。

▲來自印尼的復古造型水壺熱賣。（圖／松山文創園區提供）

而專門販售台灣文史相關商品的聚珍臺灣，即日起到7月底憑發票送海報一張，消費滿399元送口罩、滿699元送手札，還有建築、藝術、攝影精選書展全部79折。另外，台灣本土最大的車用空氣芳香劑製造商睿澤企業，今年首度進駐松菸，主打旗下品牌喜悅製造所，專攻居家香氛，特別推出松菸限定組合優惠，即日起到8/14七夕情人節，任選祈福天燈香氛蠟燭加擴香瓶，現折300元。

▲專門販售台灣文史相關商品的聚珍臺灣，即日起到7月底推出優惠活動。（圖／松山文創園區提供）

▲今年首度進駐松菸的睿澤企業，主打旗下品牌「喜悅製造所」，專攻居家香氛。（圖／松山文創園區提供）

此外，同樣位於台北的「華山1914文創園區」因應疫情解封，終於在7月27日起開放，全園各廠區除了實行「單一出入口、人流管制、實聯制」等，店家、餐飲也將調整營業時間，此外為了避免接觸傳染，暫停提供各種傳單文宣、拍攝申請、定時及特約導覽、置物櫃借用、飲水機等服務，廁所也不提供衛生紙。

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