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防疫期間「近20人群聚」開紅酒趴！英相強生爆帶頭違規　爽照曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）被爆去年5月全國嚴格防疫期間，與妻子及工作人員等近20人在花園喝紅酒聊天，完全沒有維持社交距離，明顯違反當時的防疫規定。儘管發言人澄清，這是一場工作會議，照片卻清晰可見桌上的酒杯及美食，再度引發爭議。

《衛報》上周爆料，強生2020年5月15日出席唐寧街一場社交聚會，與工作人員群聚約15分鐘，還建議首相官邸一名助理「喝一杯，才不會感染病毒」。知情人士透露，近20名工作人員在花園裡享用葡萄酒和披薩，有些人待在官邸辦公室，有些人待在花園，部分人員一路喝到深夜。

強生發言人對此回應，強生及工作人員當天都在花園裡進行工作會議，強生晚間7時過後便返回住所，少部分工作人員則在花園裡待到晚上，但未提及強生是否喝酒或進行社交活動。

然而，《衛報》最近取得的照片清晰可見19人聚集在官邸的陽台及草坪上，不僅缺乏社交距離，桌上還擺著酒杯。只見強生和妻子凱莉（Carrie）坐在一張擺著起司盤及紅酒的桌子旁，凱莉手中抱著他們剛出生的孩子，身旁還有二人據信是官員及助理。

▲▼ 英國首相強生走出唐寧街10號。（圖／達志影像）

▲ 強生於唐寧街10號首相官邸。（圖／達志影像）

英國去年5月防疫措施嚴格，僅開放二名同住親友戶外群聚，校園尚未開放，酒吧、餐廳維持關閉，社交活動受到嚴格限制。儘管辦公室陸續重開，但仍建議維持2公尺距離，僅絕對有必要出席者才能參與實體會議，且應全程保持社交距離。時任衛生大臣漢考克（Matt Hancock）當天下午還召開記者會，敦促人民遵守防疫規定，不要因周末天氣晴朗而外出。

工黨領袖韋雅蘭（Angela Rayner）直言，這張照片是「對英國公眾的一記耳光」，「首相一再向我們表明，他完全無視他為我們其他人制定的規則。我們直到最近才能每天外出散步一次，他們卻在唐寧街10號喝酒狂歡到深夜。」

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