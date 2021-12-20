衰捲王力宏婚變！他勸徐若瑄「快做1事」救自己：否則難擺脫關係

▲徐若瑄捲入王力宏風波。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv、wangleehom）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾指控約炮、召妓等等，連帶女星徐若瑄及By2妹妹Yumi都遭影射和他有不正當關係，儘管徐若瑄二度發聲澄清，表示自己絕對沒有對不起老公，但不少網友仍等著看好戲，對此，球評石明謹指出，徐若瑄現在要做的事情，就是阻止Yumi跟王力宏輪流爆料，否則「到時就算跳到黃河也洗不清」。

李靚蕾17日在長文中提到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，雖未實際點名，但也因此讓徐若瑄遭到影射中槍。事後徐若瑄二度發聲明澄清，「我絕對沒有踰矩對不起我先生」，呼籲王力宏本人儘快出來化解，「不要因為個人私事，殃及友人」。

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球評石明謹稍早在臉書發文，「我覺得某人妻應該想盡辦法，阻止那對2012年的情侶輪流自爆」，如果有人指控某甲做了3件壞事，其中有2件事情被證實，即便第3件壞事沒有證據，沒有被證實，所有人也會認為那是真的，「到時就算跳到黃河也洗不清，因為黃河不是清的」。

對此，也有網友表示，「某人妻在期待宏宏出來澄清，殊不知宏宏第一次出場就是開油罐車出來，秀一波」。另外也有人認為，李靚蕾的炮火是有程度上的差別，「不過我只有感覺，至少人妻不是老婆最痛恨的，沒看到所謂前女友，每次說完話蕾神就直接殺球回去，反而人妻到現在還沒被再次出擊」。