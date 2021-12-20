　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

▲李靚蕾毀滅王力宏特別點名「吳XX」　網看懂後頭皮發麻：有內幕！。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

▲王力宏李靚蕾8年婚，鬧出演藝圈震撼彈。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者張靖榕／綜合報導

王力宏被李靚蕾踢爆召妓、約砲和冷暴力等負面內幕，重創多年包裝的優質男偶像形象，眼看20多年演藝生涯就要跌到谷底，微博一名網友提供「4點洗白方案」，意指風波鬧得這麼大，唯有做到極其困難甚至不可能的事情，才能挽救他的名聲。

李靚蕾19日限時王力宏在當天下午3點前發文道歉，要王澄清父親稱她「以孕逼婚」、「兒子在分居的2年裡沒有出軌」等聲稱提出實質性證據，否則將構成毀謗，不道歉就要提告。然而3點過後王力宏仍未發文回應，甚至直到下午3點都未登入微博，上一次登入微博時間是18日上午10點35分。

陸媒《鳳凰網娛樂》也在微博發文指出，台媒3點過後已在地檢署蹲點，等待李靚蕾前往提告，不過李靚蕾未到現場，王力宏則是到深夜才遲遲發文回擊。

對此微博博主「當紅小生」在貼文底下留言為王力宏出「錦囊妙計」，提供他4點洗白方案，包括發明100％治癒的新冠疫苗、解決台灣問題、帶領中國國足在世界盃奪冠，以及爆破日本靖國神社。上述4點聽起來都是艱鉅幾乎不可能的任務，也反映王力宏現在淪落風暴之中的困境，洗白機會已經微乎其微。

▼當紅小生提4個洗白方案。（圖／翻攝微博）

▲▼王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲。（圖／翻攝微博）

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」　網傻：歌詞自己
李靚蕾怒揭王力宏「想找證明太太是瘋子」　PO證據自己遭精神虐
今全台有雨連下3天　首波「寒流」恐報到！急凍時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

環時記者再曝「彭帥7秒影片」同框姚明　現身上海越野滑雪賽

電梯被玩弄…狂按鈕敲門沒反應　傻妹無視「右側瘋狂開關」還生氣

李靚蕾「蕾神之鎚」敲下…王力宏仍不道歉　他3點分析：錯過了

陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

《中國婦女報》批王力宏表演人設！　反被轟蹭熱度：還不如李靚蕾

25歲正妹PO影片「賣身救父」：誰給175萬就嫁給他！1年後現況曝光

微博：將排查用戶簡介、頭像中「低俗詞彙內容」

媽媽難得下廚「自己卻不吃」　女兒吃一大碗「食物中毒送醫院」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

沒兩段式左轉！騎士違規越車流　無視駕駛按喇叭提醒...仍撞車倒地

山豬寶寶「頭饋籃子」睡覺超放鬆　媽笑翻：被抓去做肉鬆都不知道！

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

環時記者再曝「彭帥7秒影片」同框姚明　現身上海越野滑雪賽

電梯被玩弄…狂按鈕敲門沒反應　傻妹無視「右側瘋狂開關」還生氣

李靚蕾「蕾神之鎚」敲下…王力宏仍不道歉　他3點分析：錯過了

陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

《中國婦女報》批王力宏表演人設！　反被轟蹭熱度：還不如李靚蕾

25歲正妹PO影片「賣身救父」：誰給175萬就嫁給他！1年後現況曝光

微博：將排查用戶簡介、頭像中「低俗詞彙內容」

媽媽難得下廚「自己卻不吃」　女兒吃一大碗「食物中毒送醫院」

NBA確診連環爆　聯盟宣布5場比賽延期

唐綺陽運勢／水瓶桃花「來自友情昇華」雙子避免錯失良機！金牛別逃避

馬來西亞連日豪雨重創8災區　逾3萬人被迫撤離家園

他襲胸女同事「喝酒想靠一下」　KTV監視器還原真相下場慘

友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世　享壽76歲

新婚1年沒上過床！　妻心痛他卻藏驚天秘密：婚禮發現岳父是生父

王力宏喊前妻日文名遭疑「挑仇日情緒」 　陸網怒：真XX不算個東西

「第三劑開放全廠牌混打？」今公布　專家建議間隔仍維持5個月

今全台有雨連下3天　首波「寒流」恐報到！急凍時間曝

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

大陸熱門新聞

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

李靚蕾「蕾神之鎚」猛攻　他3點分析：王力宏不會道歉　

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏人設毀滅　博主列「四大洗白方案」救名聲

環時記者再公布彭帥新影片 盼平息外界疑慮

媽媽難得下廚　女兒吃完食物中毒送醫

電梯被玩弄　傻妹爆笑影片曝光

陸媒再評王力宏！要女性警惕脫離職場風險

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

33歲女突耳聾！只因愛戴耳機睡覺

胡錫進：王力宏是美籍台灣人　不是大陸籍

中國婦女報批王力宏　反被轟蹭熱度

更多熱門

相關新聞

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

藝人王力宏有關私生活混亂的負面新聞正纏身，中共中央紀委國家監委網站今天以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，並重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

王力宏「活在恐懼5年還能生3胎」！3荒謬金句齊發

王力宏「活在恐懼5年還能生3胎」！3荒謬金句齊發

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

王力宏偷刪2次文！2疑點印證「寫手不只1人」

王力宏偷刪2次文！2疑點印證「寫手不只1人」

關鍵字：

王力宏微博人設

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

王力宏痛訴：5年8個月婚姻活在威脅勒索下

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

王力宏遭挖舊片「神雕現形」網瘋朝聖

圈內第一渣！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：他被揍過

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面