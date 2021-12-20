王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

▲王力宏李靚蕾8年婚，鬧出演藝圈震撼彈。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者張靖榕／綜合報導

王力宏被李靚蕾踢爆召妓、約砲和冷暴力等負面內幕，重創多年包裝的優質男偶像形象，眼看20多年演藝生涯就要跌到谷底，微博一名網友提供「4點洗白方案」，意指風波鬧得這麼大，唯有做到極其困難甚至不可能的事情，才能挽救他的名聲。

李靚蕾19日限時王力宏在當天下午3點前發文道歉，要王澄清父親稱她「以孕逼婚」、「兒子在分居的2年裡沒有出軌」等聲稱提出實質性證據，否則將構成毀謗，不道歉就要提告。然而3點過後王力宏仍未發文回應，甚至直到下午3點都未登入微博，上一次登入微博時間是18日上午10點35分。

陸媒《鳳凰網娛樂》也在微博發文指出，台媒3點過後已在地檢署蹲點，等待李靚蕾前往提告，不過李靚蕾未到現場，王力宏則是到深夜才遲遲發文回擊。

對此微博博主「當紅小生」在貼文底下留言為王力宏出「錦囊妙計」，提供他4點洗白方案，包括發明100％治癒的新冠疫苗、解決台灣問題、帶領中國國足在世界盃奪冠，以及爆破日本靖國神社。上述4點聽起來都是艱鉅幾乎不可能的任務，也反映王力宏現在淪落風暴之中的困境，洗白機會已經微乎其微。

▼當紅小生提4個洗白方案。（圖／翻攝微博）