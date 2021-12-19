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戴耳機沒聽到火車　她闖平交道下秒被撞飛慘死

▲▼戴耳機沒聽到火車　少婦穿越平交道被火車撞死。（圖／翻攝YouTube）

▲婦女穿越平交道時專心滑手機。（圖／翻攝YouTube）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭一名婦女因為過平交道時戴耳機聽音樂，未注意周遭狀況，導致下秒抬頭發現行駛中的火車已經來到她眼前，下秒慘遭撞飛。平交道對面的路人目睹情況後，錄下女子倒臥在鐵道旁的景象，當時火車仍在通過，但她已沒了呼吸。

根據烏克蘭當地媒體報導，首都基輔地區一處平交道17日白天發生恐怖意外，警方指出該名死亡女子年齡應在35歲至45歲之間，但因查獲任何證件可供身分證明，將會進一步調查。根據監視錄影畫面顯示，當時鐵路平交道兩側護欄已經放下並響起警示號誌及警告聲，兩旁民眾和車輛也停下等待火車通過，但該女因戴著耳機邊走路邊滑手機，未注意周遭情況就直直往前走。

▼當發現有火車時為時已晚。（圖／翻攝YouTube）

▲▼戴耳機沒聽到火車　少婦穿越平交道被火車撞死。（圖／翻攝YouTube）

▲▼戴耳機沒聽到火車　少婦穿越平交道被火車撞死。（圖／翻攝YouTube）

▲▼戴耳機沒聽到火車　少婦穿越平交道被火車撞死。（圖／翻攝YouTube）

專心滑手機的女子下秒抬頭時，火車頭已經高速逼近她眼前，只差一個肩膀的距離，根本沒有時間反應的她立刻遭到火車撞飛。現場撞擊聲吸引路人注意，有人發現女子遺體倒臥鐵軌旁時發出驚呼，其中一名民眾更拍下女子已失去呼吸的聲音。

事實上戴耳機導致喪命在烏克蘭還不只一樁，10月19日才發生一起一名19歲的女孩等到一班列車通過之後走在鐵軌上，等到她看到第二班列車駛來時，因為戴著耳機無法提前反應，來不及跑開的她也被撞死。而就在前一天，一名約16歲的女學生也因為戴著耳機穿過鐵過，沒聽到警告信號聲就被火車撞死。

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