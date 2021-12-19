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專家建議第3劑「間隔5個月」混打開放全廠牌　指揮中心週一說明

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾排隊等待接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

中央社

國內外COVID-19疫情持續，ACIP專家今天開會後建議，台灣第3劑疫苗間隔維持5個月，但開放全廠牌混打，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗接種新制彙整中，最快明天對外說明。

指揮中心已開放所有接種2劑COVID-19疫苗且滿5個月的民眾，可前往追加接種第3劑莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。指揮中心指揮官陳時中日前曾對外說明，傾向第3劑接種間隔，但要縮到多短將由專家小組討論。

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午舉行專家會議，身為ACIP委員之一的林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成今天接受媒體採訪時表示，據國外報告，接種2劑AZ疫苗保護力較差，國內接種2劑AZ疫苗的較高染疫風險對象確實急著需要施打3劑。

但黃玉成說，英國加強劑間隔縮短至3個月，主因是英國幾乎都是施打2劑AZ疫苗，全體的保護力較差，再加上英國境內疫情嚴峻，急需開放更多人施打加強劑。但ACIP專家考量，反觀台灣，急須接種加強劑的對象早已間隔滿5個月，現在符合開放施打第3劑疫苗資格，所以暫無縮短時程必要性。

另外，黃玉成說，今天ACIP會議專家也建議，考量國內COVID-19疫苗貨量充沛，可開放第1、2劑全廠牌混打，換句話說，現階段國內混打僅開放AZ疫苗混打莫德納或BNT疫苗等mRNA疫苗，若新制上路，未來開放莫德納混打BNT、BNT混打莫德納、莫德納混打高端等，但需要與醫師討論。

至於第3劑COVID-19疫苗施打廠牌，黃玉成說，原則上接種2劑AZ疫苗者，加強劑建議以mRNA疫苗或蛋白次單位疫苗為主，但想要施打AZ疫苗作為加強劑也可以。莊人祥表示，疫苗接種新制彙整中，仍待呈核，最快明天對外說明。

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