賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨面對四項公投案，發起全黨動員令，副總統賴清德扛起下鄉宣講的重任，他總計完成106場說明會，足跡散佈全台與外離島，由於有豐富選戰經驗，演說戰力不在話下，群眾魅力更是展露無遺；而他也善用副總統的高度，申論公投對國家未來的發展與影響，成功展現格局。

由於兩軍在公投戰交戰之初，國民黨定調是「閣揆信任投票」，這也激化藍綠對決的態勢，加上公投「對事不對人」，在雙方策略上更仰賴基層動員的能量。

藍綠陷入基本盤較勁的對壘下，綠營更為仰賴中南部的支持者，這時候過去稱霸南台灣的賴清德肩上的重擔更為吃重。不過，賴清德戰鬥力十足，不僅跑遍全台各地，連外離島也親自登島，總計完成106場公投說明會。

據悉，賴清德不挑場，大小場的說明會無役不與，甚至本來原訂只是參加廟宇的活動，但他看到廟旁有大概幾十個人聚集，他也「主動找麥克風」當場宣講起來。

當然，正因為賴清德只要看到有群眾可以宣講，臨時起意就拿起麥克風，往往因為沒有照既定副總統維安規劃的路線行動，而殺得特勤措手不及，不過維安當然也能隨時變陣因應。

賴清德在南部廣獲民眾支持，但他在面對北部的說明會，則是選擇改變策略，出席桃竹苗的說明會時，很罕見以「全客家話」宣講，讓在地民眾倍感親切，有效拉近距離。

此外，黨內人士分析，賴清德在本次公投說明會過程中，最重要的是他的演說內容，所展現出的格局。他認為，這應該跟賴清德逐漸融入蔡英文團隊有關，從上任副總統後，跟著國家的大部隊前進，熟知國家在國際上的戰略、當前困境，從副總統的高度來談公投對於國家未來發展、經貿佈局的影響，格局自然有抬升效果。

總體來看，在這場公投戰役上，賴清德拼搏態度不輸給衝勁十足的行政院長蘇貞昌，每一場公投說明也不會照本宣科，而是因地制宜，找到與在地的共鳴；而更重要的，是善用副總統高度，在公投議題上申論對國家未來影響與發展，成功展現格局。