　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨面對四項公投案，發起全黨動員令，副總統賴清德扛起下鄉宣講的重任，他總計完成106場說明會，足跡散佈全台與外離島，由於有豐富選戰經驗，演說戰力不在話下，群眾魅力更是展露無遺；而他也善用副總統的高度，申論公投對國家未來的發展與影響，成功展現格局。

由於兩軍在公投戰交戰之初，國民黨定調是「閣揆信任投票」，這也激化藍綠對決的態勢，加上公投「對事不對人」，在雙方策略上更仰賴基層動員的能量。

藍綠陷入基本盤較勁的對壘下，綠營更為仰賴中南部的支持者，這時候過去稱霸南台灣的賴清德肩上的重擔更為吃重。不過，賴清德戰鬥力十足，不僅跑遍全台各地，連外離島也親自登島，總計完成106場公投說明會。

據悉，賴清德不挑場，大小場的說明會無役不與，甚至本來原訂只是參加廟宇的活動，但他看到廟旁有大概幾十個人聚集，他也「主動找麥克風」當場宣講起來。

當然，正因為賴清德只要看到有群眾可以宣講，臨時起意就拿起麥克風，往往因為沒有照既定副總統維安規劃的路線行動，而殺得特勤措手不及，不過維安當然也能隨時變陣因應。

賴清德在南部廣獲民眾支持，但他在面對北部的說明會，則是選擇改變策略，出席桃竹苗的說明會時，很罕見以「全客家話」宣講，讓在地民眾倍感親切，有效拉近距離。

此外，黨內人士分析，賴清德在本次公投說明會過程中，最重要的是他的演說內容，所展現出的格局。他認為，這應該跟賴清德逐漸融入蔡英文團隊有關，從上任副總統後，跟著國家的大部隊前進，熟知國家在國際上的戰略、當前困境，從副總統的高度來談公投對於國家未來發展、經貿佈局的影響，格局自然有抬升效果。

總體來看，在這場公投戰役上，賴清德拼搏態度不輸給衝勁十足的行政院長蘇貞昌，每一場公投說明也不會照本宣科，而是因地制宜，找到與在地的共鳴；而更重要的，是善用副總統高度，在公投議題上申論對國家未來影響與發展，成功展現格局。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
戴資穎世錦賽、東奧創台灣紀錄　連破兩項大賽魔咒！
王力宏遭挖舊片「神雕現形」！　網瘋朝聖
圈內第一渣是他！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：被揍過
快訊／戴資穎惜敗山口茜無緣奪金　收穫個人生涯首面世錦賽銀牌
年領100萬配息！　存股達人公開「買730張第一金心法」
「珍愛藻礁」公投落敗　護礁網民卻認為贏了？原因曝
王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！周玉蔻給線索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

新竹合併升格獲府院黨高度共識　柯建銘：拚修法趕2022年大選

74歲蘇貞昌 一桿在手跑遍全台80場說明會　衝勁成公投戰MVP

蔡英文談縣市升格　趙少康批「為了選舉」：剩下的像孤兒

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

傳執政黨規劃「雲嘉嘉」縣市合併升格　張麗善：讓人無法理解

7＋7變8＋6？民怨「北市違法」　柯文哲：找麻煩！須符合批次作業

黃士修稱公投輸了「民進黨沒有贏」　許智傑：死鴨子嘴硬

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

新竹合併升格獲府院黨高度共識　柯建銘：拚修法趕2022年大選

74歲蘇貞昌 一桿在手跑遍全台80場說明會　衝勁成公投戰MVP

蔡英文談縣市升格　趙少康批「為了選舉」：剩下的像孤兒

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

傳執政黨規劃「雲嘉嘉」縣市合併升格　張麗善：讓人無法理解

7＋7變8＋6？民怨「北市違法」　柯文哲：找麻煩！須符合批次作業

黃士修稱公投輸了「民進黨沒有贏」　許智傑：死鴨子嘴硬

王力宏形象全毀…他好奇：為啥林秉樞沒人爆料？　網點出關鍵

男星喊話王力宏「收手吧」　反被掀情史挨酸：回想起當年的自己嗎？

她下體流血！醫一照…抖見「子宮壁被吃穿」驚悚畫面：不得了

戴資穎世錦賽、東奧獲銀創台灣紀錄　今年連破兩項大賽魔咒！

小菜點太少被瞪！「隱藏版毛老闆」死亡凝視　網笑：一定是沒點肉

總身家縮水460億美元！　大陸地產大亨最慘1年

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

王力宏遭挖舊片「神雕現形」！　網瘋朝聖：難怪每個城市都能砲

57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

湯瑪士火車擋不住！　開季3戰場均20籃板成禁區猛獸

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

為什麼連「反萊豬」都輸？　網：又沒逼你吃

8縣市投出「4個不同意」　國民黨佔3個

5位藍綠政治人物敗選感言比一比！　他：這是檢驗格局最好時機

民進黨公投完封勝　2縣市「不同意票」成關鍵

豬農大縣被完封！雲、屏養豬協會吐4字

PTT跟公投現實風向落差大　網：八卦網軍無法投票

全台「四個同意」縣市曝光　國民黨佔8個、綠營3執政縣市被翻盤

分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」　小英817萬票也腰斬

醫揭公投「他得利最多！但最厲害的是她」

蔡英文「逆境」會加成？　網：專打逆風場的女人

台北馬拉松5跑者昏迷　急送醫搶救

分析／蔡英文公投逆轉背後仍有警訊　民進黨沒贏也不樂觀

快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜：我願意承擔！

快訊／公投已死！　朱立倫：今後很難再有公投案通過

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

快訊／王力宏3點大限到了「全面神隱」！

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面