ICU醫嘆王力宏「害慘婚禮新人」！1原因笑噴網友：災情狂傳

▲王力宏和李靚蕾離婚。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

從王力宏出道以來，「音樂才子、情歌王子」的形象深植人心，結果前妻李靚蕾昨（17）日一篇長文控訴，直接戳破這些人設，王力宏形象也瞬間跌落谷底，寫過的情歌更讓人不勝唏噓。連ICU醫師陳志金都在臉書發文，直嘆這波爆料讓許多新人成為「無辜受災戶」，還給出3點建議，讓網友笑翻。

對許多新人來說，王力宏不少情歌作品都超適合在婚禮上放，像是《唯一》、《Forever Love》等等。Icu醫生陳志金就在粉絲專頁發文，「無辜受災戶，聽說有人今天的婚禮，要抽掉排好的曲子，新郎好不容易練好那唯一的歌……」

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他還給出3點建議「1.分散風險，人生不該只有一首拿手歌」、「2.唱一首作古的老歌比較保險」、「3.要不然，現在開始上自創詞曲的課程也不遲」。看到網友說「《唯一》、《不可能錯過你》、《Forever Love》這些都是老歌啊 XD」，醫師還回「要作古的。」

貼文一出，其他網友都笑翻，「不換會被公審啊……辛苦新郎了」、「災情應該蠻嚴重的～所有人夫都會被問」、「現在婚禮可以用的又少一個了」、「唱挽仙桃還比唱唯一來『愛拚才會贏』」、「今天是大好日子耶！新人真的頭痛了」、「推梁靜茹的《勇氣》。」