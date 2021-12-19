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根本不懂李靚蕾！他揪王力宏「1舉動」會自爆：她還有什麼能失去？

▲▼ 王力宏　李靚蕾。（圖／翻攝自Instagram／leilei） 

▲486先生覺得王力宏根本不懂李靚蕾。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《「小豬至少當場認錯」！他狂轟王力宏敗在這：噁心賤人回家吃奶吧》，知名團購達人「486先生」得知王力宏混亂的男女關係後，忍不住發文痛批；而在王爸替兒洗白後，他也再度發文替李靚蕾打抱不平，「你這枕邊人真的是白爛到極點！」

王力宏15日宣布離婚消息後，前妻李靚蕾隱忍2天，17日發長文「毀滅式爆料」。事後，王力宏本人並沒有出面回應，倒是王爸爸在18日深夜貼出手寫信替兒子洗白。

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486先生就在臉書上發文直呼，「王力宏死定了！」如果李靚蕾發聲明時，王力宏就馬上承認錯誤並道歉，或許李靚蕾還不會那麼火大；結果，王力宏本人非但沒出面，父親還發文反指控李靚蕾，這也難怪會被要求3點前道歉。

▲▼王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

▲王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

「你這個白痴！」486先生忍不住大罵，李靚蕾已經失去這麼多年的青春了，「你覺得她還有什麼可以失去？」連他這個不認識李靚蕾的人都懂對方了，結果「你這枕邊人真的是白爛到極點！」

486先生也坦言，雖然這是別人的家務事，但大家之所以這麼生氣，無非是想幫李靚蕾討個公道。話鋒一轉，486先生也打趣說道，「老王，鬍子刮一下吧！」

貼文底下，也有不少網友留言回應，「怎麼可以講得如此中肯」、「看完這些我非常確定王做那些動作根本就是不了解自己的老婆」、「爸爸真的是豬隊友」、「擁有一群豬隊友下場就是如此」、「比八點檔還精彩」、「勇於面對、認錯很難嗎」、「就道歉來說，貌似祥祥做得比較好」。

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