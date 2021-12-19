陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

▲李靚蕾爆料王力宏召妓、約炮。（圖／翻攝自李靚蕾IG）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《中國婦女報》19日連發兩篇文章評論王力宏事件，第一篇重砲批評王力宏，第二篇則是探討「全職主婦的絕望」，提醒女性必須「防範以愛為名的傷害，警惕脫離職場的風險」。

文內提到，隨著女性受教育程度和勞動參與率的提升，「男主外女主內」的性別分工幾已成為歷史，但「照顧家庭是女性的事」這一成見的扭轉卻不那麼容易。而在「星光」的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種「幸福神話」。

文內指出，在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場，育兒與家庭照料成了妻子的獨角戲，「她的付出和犧牲被視作理所應當，甚至會陷入被控制與傷害中。在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。」

文內提到，選擇不選擇當全職太太，是個人意願，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。個人選擇放棄馳騁職場，退守家庭之後的經濟與思想獨立來自何方，獨立家務照料能否得到足夠的尊重，在經濟與社會資源上處於劣勢的女性能否獲得身心安全與平等地位，能否在遭受傷害時得到應有保護，能否在職業中斷後再有機會重返職場，將有賴於相關保障體系的不斷完善和整個社會性別文明的進步。

文內強調，家庭是推進性別平等的重要場域。無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。

最後，文章中還指出，在男女平等已成共識的今天，需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念更加深入人心，外化於行，更需要在女性追求全面發展、自我實現的道路上，給予其更多的助力、支持與尊重。