　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

▲▼李靚蕾正式開戰王力宏父子。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李靚蕾爆料王力宏召妓、約炮。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《中國婦女報》19日連發兩篇文章評論王力宏事件，第一篇重砲批評王力宏，第二篇則是探討「全職主婦的絕望」，提醒女性必須「防範以愛為名的傷害，警惕脫離職場的風險」。

文內提到，隨著女性受教育程度和勞動參與率的提升，「男主外女主內」的性別分工幾已成為歷史，但「照顧家庭是女性的事」這一成見的扭轉卻不那麼容易。而在「星光」的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種「幸福神話」。

文內指出，在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場，育兒與家庭照料成了妻子的獨角戲，「她的付出和犧牲被視作理所應當，甚至會陷入被控制與傷害中。在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。」

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

文內提到，選擇不選擇當全職太太，是個人意願，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。個人選擇放棄馳騁職場，退守家庭之後的經濟與思想獨立來自何方，獨立家務照料能否得到足夠的尊重，在經濟與社會資源上處於劣勢的女性能否獲得身心安全與平等地位，能否在遭受傷害時得到應有保護，能否在職業中斷後再有機會重返職場，將有賴於相關保障體系的不斷完善和整個社會性別文明的進步。

文內強調，家庭是推進性別平等的重要場域。無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。

最後，文章中還指出，在男女平等已成共識的今天，需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念更加深入人心，外化於行，更需要在女性追求全面發展、自我實現的道路上，給予其更多的助力、支持與尊重。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
王力宏慌拿4.8億封李靚蕾嘴！　「吾疆」豪宅起底
「高鐵宜蘭站」選址拍板！　最快2025年動工
李靚蕾手握「2大告贏鐵證」！　王力宏唯一逆轉關鍵曝
王力宏公關還在睡？　她列「10點內幕」：得下重本封口
快訊／海豚灣7-11前嚴重車禍！　2人斷腿命危
王力宏遭「核彈級爆料」有解！　網曝1招逆轉：會原諒他
王力宏「最新行蹤曝光」！　全網等破頭：真的蓋世英雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

《中國婦女報》批王力宏表演人設！　反被轟蹭熱度：還不如李靚蕾

25歲正妹PO影片「賣身救父」：誰給175萬就嫁給他！1年後現況曝光

微博：將排查用戶簡介、頭像中「低俗詞彙內容」

媽媽難得下廚「自己卻不吃」　女兒吃一大碗「食物中毒送醫院」

33歲女突然耳聾！只因愛戴耳機睡覺　醫揭「60-60原則」護聽力

香港立法會選舉出動1萬警力　投票率一小時只有3.18%

王力宏人設毀滅！　音樂系學生「半夜哭改論文」：早知道選周杰倫

大陸新增44例本土病例　湖南長沙出現2例Omicron確診

香港立法會選舉今登場　投票意願「創30年新低」

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

陸官媒兩度評王力宏事件！要女性「警惕脫離職場風險」

《中國婦女報》批王力宏表演人設！　反被轟蹭熱度：還不如李靚蕾

25歲正妹PO影片「賣身救父」：誰給175萬就嫁給他！1年後現況曝光

微博：將排查用戶簡介、頭像中「低俗詞彙內容」

媽媽難得下廚「自己卻不吃」　女兒吃一大碗「食物中毒送醫院」

33歲女突然耳聾！只因愛戴耳機睡覺　醫揭「60-60原則」護聽力

香港立法會選舉出動1萬警力　投票率一小時只有3.18%

王力宏人設毀滅！　音樂系學生「半夜哭改論文」：早知道選周杰倫

大陸新增44例本土病例　湖南長沙出現2例Omicron確診

香港立法會選舉今登場　投票意願「創30年新低」

到嘉義市文化局所屬場館演出團隊　享億分之一娛樂稅優惠

曾莞婷自爆高中「cosplay李玟唱跳」！　倒追體育老師許願戀愛戲

婚前劈腿別妄想之後會改變！李靚蕾婚變給女生的「5個警示」

推8旬父出面扛！45歲王力宏遭酸爸寶　精神醫點關鍵問題

嘉市育人國小「育見花達人」　教育融入種花課程探索學習

兩大渣男「處理手法」羅志祥贏了！　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

趁媽離開現場！　餓狗打開烘箱偷吃「14顆雞肉甜甜圈沒了」她氣瘋

驚悚畫面曝！轎車高速追尾遊覽車　車頭撞爛「2人命危」搶救中

王傳一路邊遭棍棒毆打　住戶急拆窗吼：我要報警了！

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

胡錫進：王力宏是美籍台灣人　不是大陸籍

20歲男質疑「南京大屠殺」是假的　遭警方行拘10天

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

李靚蕾強悍宣戰BY2妹！網友被圈粉封「蕾神之鎚」洗板

陸官媒狠批王力宏渣男行徑：人設崩塌絕非偶然

媽媽難得下廚　女兒吃完食物中毒送醫

湖北高速橋突90度側翻！3人慘死

33歲女突耳聾！只因愛戴耳機睡覺

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

陸媒再評王力宏！要女性警惕脫離職場風險

更多熱門

相關新聞

王力宏公關3點到了還在睡？

王力宏公關3點到了還在睡？

李靚蕾19日發表7大聲明回擊王力宏父親的手寫信指控，並要求王力宏下午3點前道歉，「否則我會立即尋求法律途徑對你和王爸爸提出誹謗的告訴。」沒想到時間已到，男方依然靜悄悄，網友不免好奇「幾位當事人的公關團隊是不是還在睡」，對此，廣告小妹則是提出10點見解，瞬間引起熱烈討論。

中國婦女報批王力宏　反被轟蹭熱度

中國婦女報批王力宏　反被轟蹭熱度

王力宏慌了拿4.8億當籌碼　起底「吾疆」豪宅

王力宏慌了拿4.8億當籌碼　起底「吾疆」豪宅

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招逆轉

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招逆轉

王力宏「最新行蹤曝光」！堅決就是不道歉

王力宏「最新行蹤曝光」！堅決就是不道歉

關鍵字：

王力宏李靚蕾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面