《中國婦女報》批王力宏表演人設！　反被轟蹭熱度：還不如李靚蕾

▲《中國婦女報》評論王力宏事件。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

王力宏被李靚蕾踢爆婚內約砲、召妓樣樣來，人設大崩塌。繼大陸官媒《環球時報》後，《中國婦女報》也發文點評王力宏，稱「德行有虧的『明星』注定只會成為『流星』」。然而大陸網友卻反嘲諷《中國婦女報》是「蹭熱度」，「笑死，避重就輕」、「看到大家都罵你才緊急寫的稿子吧？」。

《中國婦女報》18日晚點發文，稱王力宏此次人設崩塌事件再次表明，明星身份並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌；明星作為公眾人物，一言一行都受到大眾關注，當有應有的自我要求，才配得上優質的榜樣作用。

評論寫道，開放包容的社會可以接納音樂風格的求新求異，但不意味著可以接納私生活的放縱與無度，更不意味著可以肆意妄為、表演人設；粉絲對明星的支持，也不是在輿論上的一味「包容」。

評論最後指出，「德行不修，人生必難行穩致遠，這是鐵律。德行有虧的『明星』注定只會成為『流星』，不會有璀璨並長遠的舞台。」

然而大陸網友對這則評論卻不買單，認為全文「避重就輕」、「蹭熱度」，「只能說質量不佳，寫的倉促，還不如李靚蕾的小作文」、「講講如何保護家庭婦女的權益，承認全職太太的勞動價值不好嗎？」、「評不出高度，評不出深度，抓不住重點 觀點甚至不如普通網友深刻。」但也有人表示，「批評得非常好非常棒！」。

▼王力宏曾經的訪問 。（圖／翻攝自微博）