今6境外5人突破性感染！20多歲男從美返台確診「匡列28名接觸者」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例境外移入個案，其中有5人屬於突破性感染。有一男一女分別從美國和加拿大返台，皆在入境後採檢確診，分別匡列28人和19人，全列居家隔離。

今新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(案16911)、加拿大(案16912)、英國(2例，案16913、案16915)、越南(案16914)及奈及利亞(案16916)入境，入境日介於今年12月5日至12月17日。

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境外移入個案中有5例屬於境外移入，一名20多歲本國籍男性從美國返台，曾接種2劑BNT疫苗，入境後採檢確診，目前已匡列接觸者28人，均列居家隔離。

還有一名20多歲女性從加拿大返台，曾接種1劑BNT、1劑莫德納，入境出現咳嗽、頭痛、全身倦怠，經採檢確診，目前已匡列接觸者19人，均列居家隔離。

另外還有一名30多歲男性從越南返台，曾1劑莫德納、1劑BNT，12月曾於越南篩檢陽性，入境後採檢確診，已匡列接觸者1人，列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。

▲12/19境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大