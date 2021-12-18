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拒絕接種疫苗　美軍陸戰隊「解雇103人」

▲▼駐韓美軍29日起開始接種莫德納新冠疫苗。（圖／路透社）

▲美軍陸戰隊已經解雇103名不願意接種的現役軍人。（圖／路透社）

中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國軍方開始強制軍人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，美軍陸戰隊（Marine Corps）已經解雇103名不願接種疫苗的現役軍人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據陸戰隊16日公布最新數據，截至這星期，95%現役陸戰隊軍人已經接種疫苗，但陸戰隊仍在審核豁免接種疫苗的請求。

整體而言，美國軍隊有超過97%現役軍人接種一劑或完成接種。截至這星期，空軍現役軍人至少接種第一劑的比率為97.5%，海軍則約為98%。

美國空軍13日表示，已解雇27名不願接種疫苗的現役空軍，海軍也在15日宣布，要開始解雇不願接種疫苗的現役軍人。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）16日在記者會表示，「我們不想看到任何人因為不接種疫苗而遭到行政解雇，我們想看到他們接種疫苗，因為這是有效的軍方醫療要求」。

儘管美軍在為武裝部隊接種疫苗方面取得了驚人成功，但仍有大約3萬5000名軍人尚未接種疫苗。這個數字包括數以千起待審核的豁免請求，主要是基於宗教因素。

陸軍在15日的疫苗接種截止日期前，已對98%現役軍人進行了完整或部分疫苗接種，但仍有3864名軍人拒絕接種疫苗。

陸軍軍方將於下個月開始非自願解雇沒有被批准或仍在等待豁免，卻拒絕接種疫苗的軍人。

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）這週表示，接種疫苗是陸軍因應疫情的「最優先且最重要」準備，她感謝軍人接種疫苗，以及協助應變疫情的醫護人員。 她在聲明中表示，「至於那些仍然不願接種疫苗，卻沒有基於醫療或其他因素正在等待豁免的軍人，我強烈建議你們去接種疫苗。如果不這麼做，我們將開始非自願離職程序」。

陸軍對於目前已經審核的85件宗教豁免請求，迄今未批准任何1件，仍有1661件申請等待審核。包括2名營長在內，有6名現役長官遭到解雇，2767名軍人因為拒絕接種疫苗收到上級的書面訓誡。

陸軍是美國軍隊當中規模最大的軍種，擁有近50萬名現役軍人。

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