高雄男陳屍住處　兒返家驚見急報警...死因待釐清

▲高雄市警察局鳳山分局。（圖／記者吳世龍攝）

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山區一名陳姓男子陳屍家中，直到兒子返家之後才發現父親已經沒了心跳呼吸，無奈救護車抵達之後確定為明顯死亡，目前警方正在釐清死因當中。

這起案件就發生在17日，一名50多歲的陳姓男子被返家的兒子發現倒臥在地上，已經沒有呼吸心跳，趕緊通報救護車到場，但因為已經明顯死亡，所以沒有送醫。警方初步調查，雖然現場沒有外力入侵、打鬥跡象，但是在前一天有跟兒子發生過口角，所以真正死因，檢警還在釐清當中。