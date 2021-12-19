33歲女突然耳聾！只因愛戴耳機睡覺　醫揭「60-60原則」護聽力

▲33歲的樊女因神經衰弱，須要戴耳機睡覺才能入眠 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人有難入睡的問題，特別是處於嘈雜的環境之中，對此大陸武漢一名樊姓女子就想到戴耳機的方法，然而近期她卻發現自己耳朵總是有「嗡嗡嗡」的鳴音，別人說話也聽不清，就醫後被診斷為突發性耳聾。

據《看看新聞》報導，33歲的樊姓女子因有神經衰弱的問題，睡眠一直不太好，特別是中午午休時，若旁邊人聲鼎沸想睡一下真的很難。對此，她想到了戴耳機聽音樂的方法。

有音樂伴著入眠，樊女的睡眠狀況確實得到改善，然而最近半個多月，她發現自己的耳朵總是有「嗡嗡嗡」的鳴音，同事與家人和她說話也聽不清，趕緊到醫院就診。

▲樊女突發性耳聾 。（圖／看看新聞）

醫生介紹，樊女突發耳聾的主要原因就是睡眠時使用耳機所導致，因為她長期戴著耳機，通過音樂睡眠，不知不覺中聽力就受到了損害。

專家表示，坐地鐵戴耳機、運動鍛鍊戴耳機、睡覺助眠戴耳機、戴耳機高分貝聽音樂，已經成為影響年輕人聽力的重要原因。

在所有致聾病因中，衰老排名第一、噪音排名第二，很多患者因為噪音，耳朵「提前衰老」。武漢市第四醫院古田院區耳鼻咽喉科副主任醫師許偉民指出，常使用耳機聽音樂的人群要掌握「60-60原則」，聽音樂時音量不要超過最大音量的60%，連續聽的時間不要超過60分鐘。

醫生提醒道，一旦發現有耳鳴、耳朵發悶、頭暈等聽力受損的早期症狀，一定要盡早到醫院進行專科檢查，及時治療。