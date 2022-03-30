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工程師男相親「媽全程2舉動」　她嚇到走人！接1通電話又崩潰了

▲▼ 紅線,女友（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲與工程師相親，結果長輩2舉動，把原PO給嚇壞了！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

相親竟比看恐怖片還驚悚？一名女網友印象深刻直呼，一位媽媽帶著兒子來相親，但整個場面超尷尬，男方全程幾乎沒說話，只見到媽媽拼命把兒子梳頭又整理衣服，嚇得原PO喝完飲料就要離開。事後，媽媽還致電直呼，兒子其實很喜歡原PO，因此要原PO主動聯絡，奇葩故事曝光後，引發網友狂抖「買小送大喔！」

作家黃大米在粉專分享粉絲投稿，一名女網友透露，曾和一位工程師相親，當天對方的媽媽也來陪聊坐鎮，而長輩是國小老師，不過飯局上，工程師不愛講話，怎料長輩卻做出驚人之舉。

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只見長輩拿出梳子頻頻幫兒子梳頭，以及幫忙整理服裝，原PO見狀後，先是露出不失禮貌的微笑，再趕緊喝完飲料就匆匆告辭。

事後，長輩一直致電給原PO，表示兒子對原PO有好感，希望原PO能主動聯絡。尷尬掛完電話後，原PO不禁上演驚嚇小劇場，「這位媽媽，我被你們母子的互動...嚇到無言以對耶！」

故事曝光後，底下引來2千名網友笑虧，「明明現在才3月...有種毛骨悚然看鬼片的fu」、「有一種嚇到卵子瞬間萎縮的感覺」、「委婉的拒絕說：抱歉，我喜歡禿頭」、「只好請自己的爸爸過來現場幫忙綁辮子...拼了」、「是媽媽很有好感吧，不然怎麼都媽媽主動聯絡」、「買小送大喔」、「工程師還有頭髮的很少了」。

留言串中，一名女網友也分享相親傻眼事蹟，「我也曾和一個男生相親，在結帳時我說要各付各的，男生也接受了。沒想到隔天男生叔叔的電話打來罵我媽：你家是怎麼教女兒的，這麼沒家教，跟男生出去吃飯怎麼可以自己出錢？因為各付各的而被罵，我真的無法理解」。

▼網友直呼，媽寶比恐怖片還可怕。（圖／翻攝黃大米粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝黃大米粉專）

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