▲6層樓高「米娜瓦之樹」點燈，中部最大麗寶耶誕新年城登場。（圖／麗寶提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

麗寶樂園渡假區今年首度規劃台中最大「麗寶耶誕新年城」活動，今(15)日舉辦點燈記者會，最為吸睛的是高達18公尺、6層樓高的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶Outlet綠地廣場，燈區搭配以北義大利科莫湖為特色的建築，之後每天下午5點30分到10點間每個整點與半點的時刻，都會有燈光展演。

麗寶今天除了宣布活動從即日起開跑，記者會上也現場捐贈台中家扶30萬元，期能挹注因疫情影響而銳減的募款缺口，同時啟動「500位家扶孩童心願募集」活動，要為家扶孩童募集最想要的聖誕禮物。

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▲麗寶休息站的燈區「許願之星」遊客還能站進5米高燈球中拍照。



麗寶表示，除了 主燈米娜瓦之樹，另一個特色燈區位在雙樂園中間廣場的「許願之星」，分別有高5米、3米、2.5米的紫、紅、藍色的大型聖誕球，其中紫色主燈可讓7至8人走入燈中，搭配後方麗寶福容大飯店彩色玻璃牆外觀，繽紛夜景相當吸睛；另外麗寶Outlet A區水花園廣場內有「流星花園」燈區，星光燈串圍繞一棵全台獨家、擁有500年樹齡的地中海原生種橄欖樹，搭配耶誕燈光創造濃濃的異國氛圍。

▲麗寶耶誕新年城正式開跑，摩天輪燈光秀也搭配呈現奇光星願圖騰。



麗寶Outlet Mall即日起到明年1月2日舉行耶誕慶活動，當日單筆消費滿6000元送落羽松祕境門票乙張，送完為止，12月25日起連續兩個周末更有耶誕市集，在落羽松祕境及麗寶Outlet Mall D區星巴克鐘樓至科莫湖廊道，邀請多家文創、手作品牌攤位進駐外，以及爵士鼓、小丑雜耍、川劇變臉、B-BOX、花式調酒等街頭藝人表演。



麗寶福容大飯店田園西餐廳12月25、26日，祭出來店用餐，全桌穿著聖誕裝或相關服飾就享「四人同行，一人免費」的優惠。麗寶國際賽車場於耶誕節期間推出「卡丁雪橇賽道活動」；麗寶賽車主題旅店「麗寶賽車駕期」一泊一食，每房3299元起，搶攻消費者荷包。