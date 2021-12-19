人夫台中爽同居小三逾4年！　正宮遭裸照羞辱崩潰流產

▲新竹地院法官判決，小三何女必須賠償元配胡女。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹張姓已婚男子獨自前往台中工作多年，期間和何姓小三發展關係並同居，直到張男的胡姓元配發現兩人親密對話，多年婚外情才曝光。事後何女竟還傳自己的裸照給胡女看，而掌鏡人正是張男，導致胡女罹患憂鬱症等心理疾病，要求何女賠償，新竹地院判賠15萬元。

判決書指出，張男與胡女於2011年結婚至今已10年，兩人婚後育有2名未成年子女，生活十分幸福美滿，但轉折就在2013年張男為進修工作技能南下台中獨居後埋下伏筆。張男後來認識何女，兩人在2015年起發展婚外情並同居。

胡女提告指出2019年6月她使用張男筆電查資料時，意外發現張男和小三胡女之間的肉麻情話，雙方以「親愛的」互相稱呼，張男還要何女聚餐「吃飽就好，去唱歌酒就先不要碰，喝果汁或茶就好，我知道會很不習慣，但為了自己的身體好，還是要忌口，我愛你。」

何女又在2020年6月間言語刺激胡女，把她和張男的出遊照傳給胡女，甚至傳送自己的胸部裸照給胡女看，拍照的人正是胡女丈夫張男。胡女因此大受打擊，罹患憂鬱症後還因身心問題進行人工流產，因此要求何女賠償80萬元。

新竹地院法官調查胡女所言屬實，認為張男與何女交往已明顯逾越分劑，破壞胡女家庭幸福，嚴重侵害配偶權，判決何女必須賠償胡女15萬元。