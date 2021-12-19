新北市「3好1壞」反對重啟核四　台中市僅同意公投綁大選

▲台中投出三壞一好、新北投出三好一壞。（圖／翻攝中選會網站，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

1218四大公投案結果出爐，根據中選會開票結果顯示，四案不同意票皆大於同意票。值得關注的是，新北市民在重啟核四一案不同意票遠超過同意票，而台中市民在公投綁大選一案同意票大於不同意票。

這場公投案儼然成為藍綠對決，綠營訴求的「四個不同意」大獲全勝，完封藍營四個同意。而在國民黨執政縣市中，新北市長侯友宜到最後關頭仍未鬆口，但市民的投票結果顯示為「3好1壞」反對重啟核四；台中市長盧秀燕也未明確對通投表態，最終結果市民僅對「公投綁大選」投下同意，其餘皆投下不同意票。

新北市民針對第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」的投票意向，不同意為74萬9776票、同意票69萬2987票，差距約為5萬多票。

台中市民針對第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」的投票意向，不同意票48萬7288票、同意票48萬8644票。

「110年全國性公民投票」於18日晚間8時11分許所有投票所開完票。根據中選會統計，第17案「重啟核四」同意票380萬4755票、不同意票426萬2451票；第18案「反萊豬」同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；第19案「公投綁大選」同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；第20案「珍愛藻礁」同意票390萬1171票、不同意票416萬3464票。