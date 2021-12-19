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阿里山日出印象音樂會　線上預約限量2500名已額滿

▲▼20週年拼防疫 阿里山日出印象音樂會 限量入場已額滿！。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲20週年拼防疫 阿里山日出印象音樂會 限量入場已額滿！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接疫情後國旅爆發，2022年阿里山日出印象音樂會因應活動品質及疫情考量，以線上預約限量2500名觀眾進場，在12月4日上午10點開放後，受到民眾熱烈響應，現已額滿。

沒預約成功的民眾也別失望，縣長翁章梁表示，為歡慶20周年，額外加碼當天在「慢遊嘉義」粉絲專業線上觀看活動直播的民眾就能抽限量紀念悠遊卡及馬克杯，邀您一起來現場或守在螢幕前一起迎接2022年第一道曙光。

▲▼20週年拼防疫 阿里山日出印象音樂會 限量入場已額滿！。（圖／記者翁伊森翻攝）

「阿里山日出印象音樂會」歡慶20周年，將於111年元旦清晨5點半在阿里山國家森林遊樂園區，邀請國際聲樂家南韓男中音丁一憲、女高音蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人團隊進行2小時演出，在海拔約2485公尺高山上，以溫暖樂聲陪伴民眾歡樂迎接2022年第一道曙光。

▲▼20週年拼防疫 阿里山日出印象音樂會 限量入場已額滿！。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁介紹，阿里山不只是嘉義的門面，也是台灣的門面，每年的元旦我們都會舉辦高品質的高山音樂會來迎接新年第一道曙光，本次三天連假誠摯的邀約民眾來阿里山聽音樂感受日出雲海外，也能走走嘉義其他經典景區，包含大埔鄉遊湖、鄒族部落文化體驗、奮起湖老街鐵道、隙頂雲瀑琉璃光、太平雲梯茶鄉步道、故宮南院體驗國寶、新港奉天宮媽祖文化、布袋東石品嚐海鮮，保證讓你玩到來嘉不想回家。

文觀局長許有仁表示，這次活動為迎接20周年在曲目上特別設計了古典、國台語及鄒族，四大經典曲目，絕對讓你意猶未盡聽完不想回家，此外此次活動適逢連假，特別提醒要參加活動的民眾，在森林遊樂園區外台18線89K-95K設有臨時停車位及活動接駁車，請民眾要注意行車安全，請勿疲勞駕駛。

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