阿里山日出印象音樂會　高慧君舒米恩領唱帶你跨年迎曙光

▲阿里山曙光緩緩升起，總是讓上山民眾驚呼聲連連。（圖／觀光局提供）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處共同辦理2019阿里山日出印象音樂會，即將邁入第17屆，今年邀請原民歌手高慧君及舒米恩於阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台現場演唱，邀請全台民眾上山聆聽國際級音樂饗宴，共同迎接2019年第一道曙光。

▲▼ 2019阿里山印象日出音樂會由高慧君、舒米恩領銜表演。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

第 17 屆「阿里山日出印象音樂會」，主題定為「歌詠鄒邊美好，眼觀自然驚奇」，邀請民眾上阿里山對高岳平台，在海拔2500公尺高山聆聽音樂會，由樂興之時管絃樂團附設青年團、鄒女高慧君、創作歌手舒米恩，將原民音樂結合部落意象融入自然氛圍，帶給大家視覺與聽覺雙重享受，讓阿里山上清新的芬多精和優美動聽的音樂陪伴大家迎接新年第一道晨曦，在雲霧繚繞的高山上沉浸在悠揚樂音。

另外，29日開始連續三天就有小型音樂會暖身開跑，在阿里山國家森林遊樂區內的香林服務區、香林神木劇場及祝山觀日平台各有1場小型的音樂會，邀請到阿里山鄒族舞音天使兒童合唱團、山美達娜伊谷及達邦45度樂團帶大家認識與欣賞鄒族好聲音。

▲▼阿里山跨年曙光每年都吸引不少人潮。（圖／林務局提供）

而29至31日早上5時至7時，嘉義市天文協會也將於小笠原觀景台，進行日出前的天文現象進行解說活動，也會在31日晚上6時與氣象局在阿里山火車站2樓進行觀星活動，陪大家一起跨年。

阿里山日出印象音樂會舉辦地點位於海拔 2400 多公尺的高山上，主辦單位提醒參與的民眾要做好保暖準備，現場也會免費提供暖暖包及黑糖薑茶，呼籲大家盡量多搭乘大眾運輸工具上山，避免疲勞駕駛與車輛壅擠。

當日園區內如果停車空間已滿，會從元旦凌晨3時開始，針對停車在園區外的遊客進行接駁，台18線90至95K處，總共會有10個接駁站，供大家往返使用。另外，請上山的民眾，務必睡眠充足，養好精神再開車或騎車下山，開開心心出門，平平安安回家。

▲▼阿里山跨年日出印象音樂會。（圖／林務局提供）

現場也有臉書打卡、加入LINE@等抽獎活動，讓大家可以和親朋好友分享之餘，還有機會獲得活動限量阿里山森活手帳、阿里山日出印象觀日眼鏡與日出印象音樂會暖暖圍巾毯，要讓民眾帶回阿里山日出印象音樂會難忘的回憶。