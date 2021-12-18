優質偶像成「變質嘔像」！王力宏遭爆長年約砲　美女律師1字總結

▲李靚蕾痛訴王力宏私生活混亂。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾昨（17）日晚間發長文痛擊王力宏，不僅在婚後私下約炮、召妓，甚至「每個城市都有唯一的炮友」，多年優質形象全毀，對此，美女律師李怡貞傻眼表示，「整篇總結就是一個『爛』字」，許多網友湧入留言，也讓李怡貞笑說，「『唯一』一次凌晨三點半發文，留言區還熱鬧得菜市場一樣」。

律師李怡貞今凌晨3點在臉書發文，「我是覺得該講的已經被李靚蕾的勸世文講的很清楚了，整篇總結就是一個『爛』字，我也沒什麼可以補充，優質偶像？變質嘔像？」「我只想知道，還在跟王約砲違反法規飛去聚會的已婚騙老公太太，是不是新聞有報導過啊？！」

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▲▼律師李怡貞凌晨3點半發文，許多網友留言炸鍋。（圖／翻攝自FB女人大律師李怡貞）

貼文一出，吸引千名網友案讚，「看完之後只覺得，女人要有能力真的很重要」、「女人不要被光鮮亮麗的外表和顯赫的名聲所騙」、「就是個已婚玩咖，別太驚訝，這種咖很多只是沒浮上台面而已」、「比較驚訝是跟已婚女星一起騙」、「他沒有變質，只是偽裝優質很成功」、「今年度最爛的渣渣出現了」、「都是裝出來的，職場上營造愛妻清新形象的，往往就是那個會出軌的」。

凌晨3點應該是在床上睡覺的時間，卻有許多網友留言討論，讓李怡貞笑說「『唯一』一次凌晨三點半發文，留言區還熱鬧的跟菜市場一樣」，一語雙關，引用王力宏經典情歌《唯一》之名諷刺，還改編歌詞，「卑鄙妳酒是我的唯一，兩個世界都變心，回去彈劾容易」。