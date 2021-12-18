萊劑導致豬隻「腦部系統失調」　美國科學研究內容曝光

▲美國農業部農業研究局科學家證實萊劑導致豬腦神經胺濃度異常。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供，下同）

記者徐政璿／台北報導



醫師蘇偉碩在反萊豬公投前夕召開記者會，出示由美國農業部農業研究局科學家主導的研究，結果發現餵食萊克多巴胺的豬隻現攻擊性增加的現象，進一步解剖發現，豬腦杏仁核的血清素代謝物5-HIAA濃度降低。

蘇偉碩表示，論文作者除了在摘要中指出餵食萊劑豬隻出現攻擊性增強原因，可能經由間接影響大腦調節系統所致，包括大腦調節攻擊行為的區域如杏仁核的血清素系統與多巴胺系統出現失調；作者還在討論中暗中提醒，血清素代謝物5-HIAA的降低已經在許多研究中被廣泛描述與動物的攻擊行為和人類自殺傾向的生化指標。

蘇偉碩指出，2019年的一篇論文提到腦中5-HIAA的濃度低下可能可以做為許多精神疾病的指標，包括阿茲海默症、思覺失調症和憂鬱症等。而過去40年關於血清素系統與各種精神疾病，包含藥物濫用、酗酒、衝動性攻擊、自殺傾向與行為、人格疾病等等的論文極多，治療憂鬱症和焦慮症的藥物中，血清素功能調節的藥物也是主流。

因此，蘇偉碩表示，如果萊克多巴胺已經證實會導致像豬這種高等哺乳動物的腦部血清素功能出現異常，即使只是殘留微量在食物中，在政府沒有經過正式的科學評估之前就開放進口，其風險難以預料。

蘇偉碩更指出，美國醫師在1971年全面禁用一種人工合成的女性荷爾蒙之前，也不知道自己處方給病人的藥物最終會導致病人嚴重的生殖系統疾病，病人的第二代出現陰道癌、乳癌等悲劇，甚至禍延第三代。

最後，蘇偉碩說，萊克多巴胺不是畜牧業的必要之惡，還具有導致精神疾病的風險，安全劑量也沒有足夠的人體實驗證據可以確定，我們公投來禁止進口，絕對有理有據，不應該受到威脅和恐嚇。



