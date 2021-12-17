【總整理】侯友宜為何表態反萊豬？　三度受訪內容一次看

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投案「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」18日正式投票。新北市長侯友宜公投前夕表態反萊豬，也表示一定會去投票。侯友宜的動向不只藍營關心，綠營也高度關注，儼然成為政壇指標，《東森新媒體ETtoday》也整理侯友宜近3次對於萊豬公投的完整受訪內容，讓民眾清楚了解「侯市長」的態度。

侯友宜日前在臉書發表「千字文」宣示對公投的態度，強調「讓人民作主」的核心價值，並明確表示「反萊豬」立場，他擔憂，若萊豬進來的話，加工製品的把關有一定的困難，「倒不如大家都不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」

侯友宜17日也在IG感性發文表示：「無論是作為一位市民，還是作為一位市長，我都會勇敢做選擇，公投是參與民主自由行動展現，經過理性思考後，我們都有權利勇於表達自己的意見，大家一起決定台灣未來的方向。」

侯友宜近3次受訪內容（12/2~12/16）

日期：12/7

地點：泰山公有市場

記者：市長現在您反對萊豬進口，但是蔡政府說就是不讓萊豬進來會影響台灣參加國際的貿易組織，您怎麼看？

侯友宜：其實大家很清楚，我關心的是民生議題，人民的健康超過所有的一切，沒有健康的身體、沒有健康的生活，我們台灣怎麼往前走呢？我們要先顧自己的生命健康最重要，遠超過一切嘛！自己的身體、吃的東西你沒有守好，生病是你在生病、不舒服是你在不舒服，如果吃的不好，身體受害也是你自己，這才是我們最重要，人民關心的健康安全才是我們一切，沒有健康，人生都是沒希望，所以這個遠超過政治的思維，最重要，把人民健康顧好，不讓萊豬進來，吃我們的台灣豬，顧我們台灣產業以外還能顧健康，這個最重要。

日期：12/2

地點：鬍鬚張新莊思源店

記者：市長，剛剛活動中有數度提到那個萊豬的部分，那是不是對年底公投有一些想法？

侯友宜：其實我在新北市當市長，在這過程當中，我非常關心人民的健康，尤其食安，食安永遠是要守護的，各位非常的清楚，萊豬對我們人體健康的挑戰跟傷害，這個也不用我說，我們不斷地希望我們的國產的台灣的豬農能夠受到照顧，更重要我們台灣豬吃起來健康又安全又最好吃，我家賣豬肉我最清楚，所以我很在乎的是萊豬絕對不能進來。

日期：12/16

地點：新北市府6樓新聞發布室

記者：市長想問一下，陳吉仲昨天有上節目那有提到說父親也是養豬的部分，那他有講到就是說萊豬的部分自從開放之後，豬農也沒有上街抗議，那聯合報社論就問您，陳吉仲父親是養豬，那您父親賣豬會不會賣萊豬的部分呢？

侯友宜：我父親這一輩子沒有賣過萊豬，其實我個人也非常反對含有萊克多巴胺的豬肉，因為對食安大家有充滿著疑慮，我們就不期待能夠吃到讓大家不安全的萊豬。

所以這段時間，我不但去看我們的菜市場4,100多攤都寫著台灣豬最好吃，我們不吃萊豬。我也看到我們孩童的營養午餐，我們的營養午餐所有的食材都經過把關檢驗，甚至很多的豬肉加工製品，因為這是最困難的把關的，我們都還是嚴格的去做抽驗，因為萊豬進來的話，很多加工製品透過這個把關上，其實要守得很安全，它是有一定的困難度，所以與其我們把關有一定的困難度，那倒不如我們大家都不要用萊豬，我們吃我們台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。

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