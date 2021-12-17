三接花1300億只蓋2座儲槽　陳憲政：不符成本效益

▲民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨17日晚間於立院旁的青島東路舉行公投之夜，受邀登台宣講的台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，政府花1300億只蓋了2座儲槽不符成本效益，且若2050年要達成淨零炭排目標，天然氣、石化產業要降到6成，「也就是說今天花了1300億，過了20年後，其中6成要去填海，這樣的投資划算嗎？」

陳憲政表示，今天執政黨一直告訴我們缺天然氣，可是目前主要的接收站是在高雄永安的第一接收站，再來是台中的接收站。第一接受站目前在擴建中，一共要擴建9座儲槽；台中的二接本來是6座，也要擴建到12座儲槽。

陳憲政說，觀塘的三接，花了1300億只蓋了2座儲槽，完全不符合成本效益；此外，如果一直堅持2050要淨零炭排，根據學者資料，在2030年對於天然氣、石化產業的需求，會逐年下降，到2035年的時候會降4成，若2050年要達到淨零炭排，就會降到6成。

「也就是說今天花了1300億，過了20年後，其中6成要去填海，這樣的投資划算嗎？這樣對子孫是一個負責任的態度嗎？」陳憲政表示，這樣珍貴的自然地景，有可能就會在這一代消失。所以我們希望，大家可以在明天一起站出來為藻礁發聲、為不會講話的環境發聲，讓珍貴的自然地景可以完整留給下一代。