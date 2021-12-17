斥政府未把關國人健康　蘇偉碩：若進口萊豬「大麻也可開放」

記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登。民眾黨17日晚間於立院旁的青島東路舉行公投之夜，受邀登台宣講的反萊豬大將、醫師蘇偉碩表示，政府不僅沒有好好把關，也沒有讓國人有選擇的權利，若按照政府標準，稱「進口沒有要你一定要買」，那大麻也可以開放進口，政府也沒有要你一定要買，沒有要你一定要用啊。

蘇偉碩表示，對於國外有毒、有疑慮的食品，我們應該發揚主權政府應有的作為，好好堅守政府的職責替我們把關。如果能夠的話，就是源頭管制、阻絕境外，就像我們成功把新冠肺炎成功阻擋在國界之外。如果真的沒辦法，就讓我們有選擇的自由，清楚的標示。

▲民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

「可是我們的政府，這兩項都做不到，還大言不慚的說，進口進來我又沒有叫你一定要吃，我也沒有叫你一定要買。」蘇偉碩直言，按照這種說法，其實大麻也可以不要管制啊，就讓他進口，進口進來，政府也沒有要你一定要買，沒有要你一定要用啊。

蘇偉碩坦言，真的很難想像，有這樣很不負責任的政府，所以明天的公民投票，我們其實是有萬般的無奈、萬般的不得已，政府不過是大家共同出點錢、聘來的公僕，如果公僕不願意幫我們看守國門、不願意幫我們把關食品安全，做為主人的各位，明天投票，在禁止萊豬進口的第18案，投下同意的一票，就是各位國家主人你們的權力跟義務。

蘇偉碩說，自己也是在懵懂之間接觸到關於萊克多巴胺的知識，不敢說自己是專家，但我關心這問題10年，我也認真地去查找很多科學文獻，去看現在政府宣傳的CODEX在2012年的時候，所謂的容許標準到底安不安全。

▲反萊豬醫師蘇偉碩。（圖／記者李毓康攝）



「很明顯的事實告訴我，我必須跟國人同胞說，萊克多巴胺真的不安全。」蘇偉碩表示，CODEX在2014年所制定的最高殘留標準，根據的是美國6個人的試驗，裡面還有1個人中途因為身體不適退出，剩下5個人全部都是白人，男性、健康、年輕，非常多的專業人士在座，這樣5個人實驗出來的數據，絕對沒有辦法保障全世界70億人的食品安全。

「所以2012年CODEX通過後，有非常多的國家，完全公開不願意遵守這個國際標準。」蘇偉碩表示，開發萊克多巴胺的美國，從來沒有告過任何一個國家到WTO，即使在去年取消泰國的優惠關稅，也不是因為泰國禁止萊豬，而是泰國根本不讓美國豬肉進口。

蘇偉碩說，6600萬人口的泰國，在2017年才進口31公噸美國豬肉，是真正反美豬的國家，但是他跟美國的關係也沒有因此撕破臉，也不過就是6分之1的0關稅優惠恢復正常關稅，所以大家千萬不要被政府所蒙騙、恐嚇、威脅。

蘇偉碩還表示，早上已經代表大家像製造謠言的農委會主委陳吉仲提告，因為他造謠、威脅，因此明天大家放心頭同意票，台灣不會被美國制裁、不會被告上WTO、不會付出任何代價，只會因為我們勇敢、決心，捍衛這代國民的健康、子孫的健康。